¿Cómo deben tomar decisiones los CEO en tiempos de incertidumbre?

FOTO 9 | 9. No, los clientes no vienen solos A menudo, el emprendedor se enamora tanto de su idea que centra todos sus esfuerzos en el producto y se olvida de salir a buscar clientes. “Empecé a emprender pasados los 40 años, así que sabía bastante bien donde me metía. Sin embargo, creía que los clientes vendrían solos y no entendí que había que llegar a ellos, explicarles tu valor y convertirles”, comenta Jaime Sanmartín, CEO y fundador de Adtriboo. Para Rodado, “creer que con hacer un poco de ruido en los medios y en las redes va a ser suficiente es un error. La gran mayoría de los emprendedores tienen que hacer un proceso largo de convencer a la gente”. Y otra mentira, el networking es importante, pero no lo es todo. “Cuando empecé hace 20 años con mi primera empresa, Ocioteca, tenía muy mitificados los círculos empresariales. Luego comprendí que era todo postureo y que donde había que focalizar el esfuerzo era en tener buen producto”, explica Diego Ballesteros, fundador y CEO de MiOra. Nuestro consejo: A menudo es necesario educar al cliente para que acepte tus propuestas, lo que implica toda una estrategia de formación y promoción. María José Fuertes, CEO y fundadora de Ecovamos, lo resume bien: “Emprender es vender, vender y vender. Si no tienes ese fuerte, busca una persona que sepa hacerlo”.