Davos: Mujeres enfrentan mayor riesgo laboral por robots

Las mujeres enfrentan un mayor riesgo que los hombres de perder su trabajo en Estados Unidos debido a la automatización en los próximos ocho años, y tendrán la mitad de las oportunidades para encontrar una nueva posición a menos de que haya un esfuerzo para formarlas de nuevo.

Esas conclusiones, de un estudio publicado el lunes en el Foro Económico Mundial, muestran que alrededor del 57% de los 1.4 millones de empleos en Estados Unidos que serán afectados por la tecnología hacia el 2026 están a cargo de mujeres. Con la formación adecuada, la mayoría de estos trabajadores podría encontrar un nuevo empleo y mejor pagado.

Sin esto, muy pocos tendrán esa oportunidad, pero las mujeres enfrentan el peor escenario, según el estudio, conducido en colaboración con Boston Consulting Group. La transición será costosa y difícil, afirmaron los autores.

“El esfuerzo que se requeriría de parte de las autoridades sin duda carece de precedentes”, dijo Saadia Zahidi, una de las autoras y jefa de Educación, Género y Trabajo para el Foro Económico y Mundial, que está realizando su reunión anual esta semana en Davos, Suiza. “Lo que es distinto hoy es que las empresas también reconocen que es algo que sería útil para ellas”.

Davos Las nuevas tecnologías dejarán a las mujeres con menos opciones (y menores salarios) que los hombres.

Los trabajadores se preparan para un futuro en el que se estima que cada robot industrial desplazará a seis empleados y 30% de los empleos en la banca podría desaparecer dentro de cinco años, a medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada.

La mayor parte de la disrupción afectará a los empleos de bajos salarios, realizados generalmente por mujeres o trabajadores con menos cualificación. El Foro Económico Mundial ahora estima que a las mujeres les tomará un siglo lograr la paridad de género en su lugar de trabajo, casi 20 años más que lo proyectado hace un año.

Los líderes empresariales son cada vez más conscientes de su necesidad de tomar un mayor liderazgo en reducir la brecha, dijo Zahidi. Al mismo tiempo, será un problema complicado de resolver porque se requiere de un foco educacional completamente nuevo, así como es posible que sea necesario un apoyo financiero a los trabajadores durante su reentrenamiento, afirmó.

Sin una nueva capacitación, un cuarto de los trabajadores enfrentara pérdidas en sus ingresos por alrededor de US$ 8,600 y muchos de ellos podrían no encontrar nuevos trabajos, lo que se compara con una ganancia de US$ 15,000 para la mayoría de los trabajadores después de dos años de reentrenamiento, con alrededor de 95% pudiendo optar por una posición disponible, según el informe.

El estudio se basó en cifras de Burning Glass Techologies y estadísticas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Algo positivo para las mujeres: bajo el escenario de nueva capacitación, los salarios de este grupo aumentarían en 74 por ciento, mientras el ingreso de los hombres subiría 53 por ciento, teniendo potencial de reducir la brecha salarial, afirmó.

El estudio analiza 15 diferentes estrategias de trabajo que podrían facilitar el camino a profesiones tan diversas como empleados de línea de ensamblaje, conductores de camiones, secretarias y cajeros para encontrar nuevas carreras.

Mientras el informe concluye que 90,000 trabajos en la industria manufacturera, predominantemente a cargo de hombres, están en riesgo, hay alrededor de 164,000 secretarias y asistentes administrativas en riesgo y que son usualmente ignoradas.

“Gran parte de la narrativa acerca de las pérdidas de trabajo y la necesidad de una nueva capacitación en Estados Unidos tiende a enfocarse en lo trabajadores hombres en administración, fábricas y minas, pero de hecho hay muchas mujeres en empleos que se verán afectados”, dijo Zahidi.

“Así que hay una gran discrepancia en términos de la narrativa pública y lo que actualmente está pasando en los números. Hay una posibilidad de ángulos muertos”.