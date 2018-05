Daniela Álvarez: “Soy muy cuidadosa con mi seguridad informática pero tampoco paranoica”

Con apenas 21 años, Daniela Álvarez arrancó lo que sería una extensa trayectoria. Lo hizo en el rubro de las telecomunicaciones de mano de una operadora de telefonía en Venezuela. En dicha industria dice haber aprendido a manejar los cambios que conducen al aprendizaje acelerado. Habilidad que le resultaría clave para redirigir su rumbo hacia un ámbito cada vez más preponderante en nuestra vida diaria: el de la ciberseguridad.

¿Por qué decidió incursionar en seguridad informática?

En algún momento de mi carrera conocí el otro lado de las TIC, el de la Tecnología del Software y su proceso comercial. Lo vi apasionante y no me pude despegar más.

¿Qué atractivo observó?

Entender las estrategias de los fabricantes para brindar productividad, manejabilidad, seguridad y adaptar las diferentes ofertas a la necesidad de todo un mercado fue realmente retador.

Se ha dicho que esta industria esta dominada por hombres, ¿comparte esta perspectiva?

Considero que he tenido las mismas oportunidades que mis pares hombres. Creo que más allá del papel de la mujer, está el de profesional: esa milla extra que cada uno pueda aportar desde su posición, ese buscar más oportunidades de crecimiento. Se trata de transformar un no en un tal vez.

¿Cómo definiría su estilo de liderazgo?

Soy mucho de “dejar hacer”. Creo en la responsabilidad y compromiso de cada individuo así como en el trabajo en equipo como factor fundamental para alcanzar metas.

¿Cuál es el diferencial?

En mi experiencia profesional he tenido que desempeñar muchos de los cargos que hoy tengo bajo mi supervisión, entonces conozco en profundidad los procesos y las acciones de cada rol en mi equipo. Esto me permite hacer aportes de valor a mis reportes en lugar de ser un auditor de actividades.

¿Qué es lo que más ha aprendido del sector en estos años?

Queriendo resumirlo, diría que adaptación y rapidez. Los cambios en el mercado tecnológico se dan todos los días y es fundamental entenderlos y adaptarnos cuanto antes para seguir siendo líderes.

¿Cuáles son los desafíos que supone este rubro y qué cualidades precisan sus ejecutivos?

Tecnología es un rubro muy cambiante y si le sumamos seguridad de la información se vuelve en extremo demandante. Quienes formamos parte tenemos la responsabilidad de mantenernos informados, escuchar al mercado y reaccionar con rapidez y agilidad.

“Si me llaman de algún número desconocido, es muy divertido escucharme interrogar al del otro lado sobre cómo obtuvo mi teléfono”.

¿Se consideraría muy cuidadosa con su ciberseguridad?

Soy muy cuidadosa. Quienes están a mi alrededor terminan informados de los riesgos que conlleva compartir información sensible, o exponer la información a desconocidos. Tampoco es que sea paranoica.

¿Qué medidas suele tomar?

Tengo redes sociales, comparto fotos, pero todo en justa medida y con los controles de seguridad que ofrecen estas aplicaciones.

¿A qué otras prácticas recurre?

No comparto mi número de tarjeta de crédito con nadie y las veces que lo he tenido que hacer, doy unos números por teléfono, otros por SMS y el resto por e-mail… Es divertido también escucharme recibir un llamado a mi fijo e interrogar a mi interlocutor sobre cómo lo obtuvo.

¿Se consideraría una ejecutiva workaholic?

En una época en que para trabajar solo necesitas un smartphone y un plan de datos es muy difícil no volverse workaholic. Por un tiempo pensé que ser workaholic era la clave del éxito.

¿De qué manera ha conseguido cambiar ese enfoque?

Sí, hace unos tres años tomé la decisión de desconectarme de mis actividades laborales a partir de las 6:00 p.m. Poco a poco lo he logrado. Ya no respondo correos de noche o fines de semana. Encontrar un balance es complejo, pero no imposible.

¿En qué invierte su tiempo libre?

Planeo espacios para compartir con mis hijos que tienen gustos muy diferentes. Hago pilates para drenar el estrés. Además tengo que decir que me encanta leer. Y, como muchos, también hago maratones de series en Netflix.

¿Gusta leer más aspectos relacionados a su industria o prefiere en todo desentenderse de esta en sus ratos libres?

Me gusta mucho leer, sobre todo la historia novelada. Uno de mis autores favoritos es Javier Moro. Desentenderme de la industria es mi elección a la hora de leer.