CV: ¿Cómo hacer que el mío destaque entre los 400 que recibe un reclutador?

Hay errores en la vida que te pueden costar mucho, como el empleo de tus sueños. El primer paso para iniciar o seguir con tu vida laboral es armar tu hoja de vida, una tarea, que como todas, va mejorando mientras más la practiques.

Conversamos con Julio Cabrera, consultor de training & consulting de Adecco sobre este tema y dio algunos tips para armar tu cv de manera óptima.

En una convocatoria regular, un reclutador recibe al menos 400 curriculum vitae, el reto está en hacer destacar el que enviamos.

“Armar un cv es un reto bastante fuerte porque con esa hoja será que te destacarás contra una enorme cantidad de personas que estén postulando al mismo puesto. En promedio, para un puesto regular, estamos hablando de hasta 400 curriculum vitae que se reciben. El reclutador tiene que distinguir entre esa cantidad de cv quién cumple las características del puesto”.

Por lo tanto, el rol de cada postulante será brindar la información precisa para que esta persona sepa que soy la indicada para el puesto.

Para Cabrera, el paso cero no es destacar sino cumplir. “Con esto me refiero a los N requisitos que se solicita para el puesto. Si cumplo todos, ojo no un N -1 ni N – 2, debo enviar mi hoja de vida. Hay que hacer un análisis real de lo que tengo y no tengo como profesional.”

Mencionó también que hay que enfocar el cv sobre los logros. “La cantidad de equipo que dirigiste, las ventas que lograste. Un logro tiene que estar atado a un indicador, tiene que ser breve, conciso y dar resultado de mi acción. El objetivo del logro es aterrizar aquello que quiero hacer como profesional.”

“Recomendación aquí, tratemos de no pecar de soberbios. Si bien son nuestros logros, no se debe redactar con “Yo logré esto:..” sino “Se logró, conseguimos…” de manera que se sienta que eres parte de, que contribuiste y dentro de ello un dato muy específico y cuantificable”.

Sobre las referencias laborales, el especialista recomendó no colocarlas por un tema de vulnerabilidad de datos personales de tus referencias. Así como porque quizás no avisaste que estás buscando un nuevo trabajo, eso es más complicado. Por ende, colocar que pondremos las recomendaciones siempre y cuando la empresa lo solicite.

Acerca de la foto del cv, Cabrera explicó que la hoja de vida debe ser la imagen de una persona, por lo que sí puedo asociar un rostro a la información, me sirve mucho más. Ahora, hay muchas formas de una foto, desde profesional hasta no muy formal.

“Hay que evitar las fotos de Facebook. Esto les sucede a los jóvenes en su mayoría. Cuidemos esos detalles. Si vamos a enviar una foto, que esta refleje lo que como soy. Fondo blanco, vestimenta formal, sonrisa acogedora, perfecto.”

Otros errores recurrentes para Cabrera son la falta de orden al presentar los datos. Así como los errores ortográficos recurrentes y el exceso de cursos que llevas como charlas de una hora. “Ahí hay que preguntarnos por qué pongo esto o aquello. Tienes que hacer que tu información sea precisa, concisa y rápida para que pases el primer escalón, ya subiendo este, es otra historia.”

Dijo además que hay una gran variedad de plataformas online que te ayudan a organizar tu cv incluso. Pero si hablamos de presentación, lo ideal es enviar uno que no sea editable, un PDF debería ser lo correcto.

En el tema de redes sociales, Cabrera informó que los reclutadores si buscan a sus postulantes en páginas como Facebook o Twitter. “Sí, porque al fin y al cabo, la persona que nos va a contratar quiere confiar en nosotros y las redes sociales exponen nuestro día a día. Si queremos conocer quién va a ingresar a nuestra familia, es lógico que investigamos con quienes se relacionan y que hacen para saber si tenemos o conversamos el mismo idioma, si somos afines.”

Finalmente, pidió a todos los candidatos de las diferentes convocatorias hacer un esfuerzo al hacer su hoja de vida, aunque parece el terror más grande del mundo, porque es sino el reflejo de su persona.