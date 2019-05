Currículum vitae: 12 cosas que debe eliminar inmediatamente

El c urrículum vitae es el primer paso para encontrar trabajo. Y hacerlo bien debe ser lo más importante si queremos ser seleccionados para el puesto. Al enviar las hojas de vida, las empresas los reciben y luego determinan quienes son los candidatos prometedores, cabe señalar que muchas usan la tecnología para eliminar los malos antes de que lleguen a la primera entrevista con la organización.

Si desea aprobar esa prueba, tener el currículum vitae perfecto para resaltar sus calificaciones y, sobre todo, si usted está en busca de trabajo evite colocar estos puntos en su hoja de vida:

No ponga un objetivo

Si aplicó, es obvio que quiere el trabajo. No es necesario que lo ponga. Sin embargo, hay una excepción: si se encuentra en una situación única, como el cambio de industrias, puede ser útil incluir un breve resumen.



Deje fuera la experiencia irrelevante

Muchos empiezan trabajando en lugares que no están ligados a sus carreras. Pero cuando ya iniciaste a laboral profesionalmente, es momento de evitar esos trabajos. Solo incluye esta experiencia si realmente muestra habilidades adicionales que pueden traducirse a la posición que estás solicitando.

No es necesario que divulgue el estado de su relación

No incluya su estado civil, preferencia religiosa o número de Seguro Social. Este pudo haber sido el estándar en el pasado, pero ahora no lo es así que no la incluya.

No ponga sus pasatiempos en el CV

Para ser sinceros, a nadie le importa. Si no es relevante para el trabajo que está solicitando, es una pérdida de espacio y una pérdida de tiempo de la empresa.

Poner su edad en su currículum puede ser un obstáculo

Si no quiere que lo discriminen por un puesto debido a su edad, es hora de sacarlo del CV.

No coloque sus próximas vacaciones

Si se tomó un tiempo libre para viajar o formar una familia, no incluya esa información en su Currículum.

Coloque en su CV la información más relevante. (Foto: Shutterstock)

No necesita poner "teléfono" antes de poner su número

No hay razón para poner la palabra "teléfono" delante del número real. La misma regla se aplica al correo electrónico.

No incluya el nombre de su jefe

No incluya el nombre de su jefe en su currículum a menos que esté de acuerdo con que su empleador potencial se ponga en contacto con él o ella. La única razón que podría poner es que fuera alguien digno de mención e impresionante.

No necesita más de 15 años de experiencia

Cuando comienza a incluir trabajos anteriores realizados hace muchos años, comienza a perder el interés del responsable en seleccionar personal. Su experiencia más relevante debería ser la de los últimos años, por lo que los gerentes de contratación solo necesitan ver eso. Asimismo, nunca incluya fechas de educación y certificaciones que tengan más de 15 años.

No divulgue información salarial

Algunas personas incluyen sus sueldos pasados y es completamente innecesaria y puede enviar el mensaje equivocado. El CV pretende mostrar su experiencia y habilidades profesionales. Del salario puede hablar en la entrevista.

No revele sus razones para dejar su empresa actual

Los candidatos suelen pensar que si explica por qua dejé una empresa, tal vez sus posibilidades aumenten. Error. Mencionar las razones es irrelevante. No es el momento ni el lugar para llevar a cabo las transiciones de una compañía a otra. Seguramente, la reclutadora lo hará en la entrevista.

No incluya el empleo a corto plazo

Evite incluir un trabajo en su currículum si solo trabajo por un corto período de tiempo. Evite especialmente incluir los trabajos que te dejaron ir o que no le gustaron.