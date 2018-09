Internet ha liderado una revolución tecnológica en el último par de años. Los más beneficiados han sido los estudiantes y emprendedores de todo el mundo que han encontrado cursos online gratis en diversas páginas para continuar su formación profesional. De esta manera, usuarios de un país pueden llevar clases en las mejores universidades registradas de todo el planeta.

Gracias a las facilidades que da la red de redes, incluso estos cursos pueden ser completados desde la comodidad de casa a través de una laptop o un smartphone (teléfono inteligente). ¿Cuál es el requisito para acceder a estos cursos online gratis? Lo único que se necesita es encontrarlos. ¿Dónde? Los MOOC (Massive Open Online Course) tienen módulos gratuitos para poder estudiar sin pagar por ello.

Ahora, si bien el contenido de estas asignaturas es gratis, sí es necesario proporcionar un pago -de $37 dólares en Coursera- para poder entregar las tareas y así ser evaluado para obtener el título. Incluso la página Coursera ofrece diferentes planes de financiamiento para aquellos que no puedan pagar el curso. Al finalizar la materia, se puede vincular el certificado con una cuenta de Linkedin para crecer la hoja de vida virtual o incluso imprimirlo para tu CV físico.

Aquí te compartimos, en este marco, algunos cursos en Coursera para mejorar tus finanzas personales y salvaguardar tu patrimonio tomando las mejores decisiones financieras:

1. Universidad Nacional Autónoma de México

Curso:

Introducción a las Finanzas

Dictado por:

Daniel Roberto Béjar López, Maestro en Administración.

Resumen:

En este curso se estudiará el objetivo principal de las finanzas, su importancia y la necesidad de mantener la creación de valor a través de un uso eficiente de los recursos financieros. Además, se enseñará la utilización de herramientas básicas para la creación de un plan financiero.



Curso:

Finanzas Personales

Dictado por:

Norman Wolf del Valle, Facultad de Contaduría y Administración

Resumen:

Este curso enseñará las herramientas principales para llevar una planificación financiera personal eficaz y los requerimientos mínimos para tomar buenas decisiones financieras.



Curso:

Administración financiera y su función en la empresa

Dictado por:

Norman Wolf del Valle, Facultad de Contaduría y Administración

Resumen:

El objetivo principal es dotar al administrador financiero de las herramientas necesarias para analizar los estados financieros básicos de la empresa, así como realizar una medición precisa del desempeño de una organización, presupuestar los bienes de capital, estructurarlo y establecer objetivos a corto y largo plazo.



2. Universidad de los Andes – Colombia

Curso:

Fundamentos de Finanzas Empresariales

Dictado por:

Darío Alejandro Fuentes, Profesor del área financiera

Resumen:

Este curso definirá las Finanzas Empresariales, sus objetivos, los estados financieros de la empresa y cómo analizar la situación financiera de una empresa. Además, se comparará diferentes proyectos de inversión en situaciones prácticas para elegir la más conveniente.



3. Universidad de Chile

Curso:

Costos para los Negocios

Dictado por:

Verónica Pizarro

Resumen:

Los participantes podrán conocer a través de este curso la realidad del contexto sobre los costos para empresas con conocimientos de contabilidad y dirección. Se generará una aproximación al sector productivo de empresas pequeñas y sus implicancias sociales para analizar las organizaciones.



4. University of California, Irvine

Curso:

Finanzas para profesionales no financieros

Dictado por:

David Standen, MBA, Instructor, University of California, Irvine Extension

Resumen:

Con una clase interactiva se planea tocar temas como análisis financiero, planificación, creación de previsiones y elaboración de presupuestos para profesionales que no tengan conocimientos previos de las finanzas.



Curso:

Trabaja inteligentemente, no más duro: Gestión del tiempo para la productividad personal y profesional

Dictado por:

Margaret Meloni, MBA, PMP, Instructor, University of California, Irvine Extension

Resumen:

La gestión del tiempo y la productividad son dos tópicos claves para organizar nuestra vida. Con este curso se aplicarán los conocimientos adquiridos en jerarquizar tareas, programar y delegar para aplicarlo de manera personal o en el ámbito profesional.



5. University of Michigan

Curso:

Negociación exitosa: Estrategias y habilidades esenciales (en español)

Dictado por:

George Siedel, Williamson Family Professor of Business Administration and Thurnau Professor of Business Law

Resumen:

La negociación es la clave del éxito comercial y con este curso se aprenderá a aplicarlo de manera personal o profesional. Ninguna empresa puede sobrevivir sin contratos rentables, así que las habilidades de negociación puede ser la diferencia entre quedarse en un puesto o ascender en su carrera.