Cuidado con las bromas sobre género en su industria

Un debate sobre la diversidad en una importante conferencia de petróleo esta semana ha mostrado que la desigualdad de género en la industria no es cosa de risa.

A los delegados que asistían a la conferencia Rio Oil & Gas 2018 se les dijo que el sector está muy rezagado con respecto a otras industrias cuando se trata de emplear mujeres. Y un intento de humor de un alto cargo del Gobierno brasileño tuvo resultados mixtos.

"Lo que tengo que decir a esta audiencia es: señores, tengan cuidado", dijo el secretario ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía, Marcio Félix, durante el debate del lunes. "El apogeo de la era masculina pronto llegará a su fin".

Hubo algunas sonrisas en la audiencia al respecto, incluida la de Cristina Pinho, una prominente ex ejecutiva de la petrolera estatal Petróleos Brasileiros SA. "Fue genial, fue un cumplido", dijo después del evento.

Pero para otros, los comentarios provocaron cierta incomodidad. Las palabras, dijo Félix más tarde en una breve entrevista, pretendían ser una broma. El panel de discusión, compuesto por cuatro mujeres y dos hombres, destacaba en el calendario de la conferencia de cuatro días en la que la mayoría de las personas eran hombres. Eso probablemente refleja cómo los hombres superan con creces a las mujeres en toda la industria del petróleo.

A nivel mundial, las mujeres representan el 17% de los puestos ejecutivos en el sector del petróleo frente al 25% entre las empresas del S&P 500, según un estudio presentado durante la sesión del lunes, que se basó en datos de Boston Consulting Group y el World Petroleum Council. A un nivel medio de carrera profesional, el petróleo emplea a un 25% de mujeres, frente a un 37% del S&P 500; para trabajos de nivel inicial, el índice es del 27% frente al 46%.

Solange Guedes, jefa de exploración y producción de Petrobras, anunció en la sesión de apertura de la conferencia que la compañía tiene el objetivo de aumentar la proporción de mujeres en puestos directivos para el 2025 al 25% desde el 18% actual.

La viceministra de Petróleo y Energía de Noruega, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, dijo que a menudo comienza sus discursos con "señores y caballeros", como forma de promover la conciencia entre los hombres sobre la desigualdad de la industria.

"No creo que sea una mala intención, simplemente creo que es difícil cambiar el hábito", le dijo Gjedde, también panelista, a la audiencia. "Uno no puede ser lo que no puede ver".