La “nueva normalidad” nos ha traído consigo una serie de desafíos que impactan directamente sobre hábitos y comportamientos que se mantenía.

Diego Gonzales Iturriaga, CEO de HR Mate, consultora boutique de recursos humanos, recuerda que el factor económico ha golpeado a un gran número de empresas, pues tenemos como resultado una elevada tasa de desempleo en el país: aproximadamente 2.3 millones de peruanos sin trabajo.

Pero refiere que dentro de este panorama, se avizoran los primeros indicios de reactivación económica a través del inicio gradual de las operaciones de las empresas, y con ello la contratación de personal.

“Ello nos hace preguntarnos ¿Cómo ha cambiado la crisis la forma de conducirnos en una entrevista remota? Definitivamente las reglas de juego cambian y, quizás, debemos potenciar nuestras habilidades comerciales con la finalidad de ‘vender’ de manera más eficiente nuestra marca personal”, señala.

Agrega que a través de una pantalla es posible que muchas de las herramientas con las que contábamos en el formato presencial, pueden restar impacto a nuestra presentación; no obstante, es cuestión de utilizar las reglas de juego a nuestro favor.

Gonzales comparte cuatro tips que ayudarían no sólo a ganar impacto en una entrevista laboral, sino también a aprovechar la coyuntura actual para potenciar ciertos aspectos de nuestro discurso:

TIP 1: El ambiente o “setting”.

Es de suma importancia procurar controlar las variables que pudiesen entorpecer el transcurso de la entrevista:

a) Busca un lugar tranquilo y que consideres libre de interrupciones durante la entrevista.

b) Asegúrate de tener una adecuada iluminación; es bastante común ver candidatos con experiencia y bien preparados, que pierden impacto debido a una iluminación pobre durante la entrevista. Deja que te vean.

c) Minutos previos a la entrevista, haz una rápida prueba de audio y video. Prueba el volumen de tu computadora y asegúrate que tu micrófono funciona. Además, siempre ten la iniciativa de tener tu cámara encendida. Eso devela seguridad y que no tienes problemas en darte a conocer durante el proceso.

TIP 2: Usa el CV a tu favor.

A diferencia de la entrevista cara a cara, durante una entrevista remota, tienes la facilidad de hacer uso de tu cv de soporte, bien sea físicamente o en versión digital, de tal manera que puedes remitirte más fácilmente a alguna experiencia puntual o algún logro de tu record profesional para sustentar alguna de tus competencias. Adicionalmente, tienes la ventaja de que puedes tener a la mano una libreta de apuntes para que puedas anotar cualquier dato importante que te comparta tu entrevistador, y utilizarlo posteriormente para enfatizar o argumentar un punto más adelante.

TIP 3: Vestimenta.

Usa la misma vestimenta que usarías en el caso que se tratase de una entrevista presencial. Es preciso mantener la formalidad pese al cambio de formato. El vestirse adecuadamente para la ocasión, no sólo demuestra que comprendes las reglas de cortesía y convenciones sociales, sino que también evidencia respeto por el reclutador y la empresa a la que estás postulando. No caigamos en el error común de pensar que, al tratarse de una entrevista virtual, podemos descuidar aspectos esenciales de nuestra marca personal.

TIP 4: Lenguaje no verbal.

Tenemos una pantalla que nos divide. Esto significa un obstáculo para la interacción fluida; no obstante, no dejes que eso afecte negativamente tu desenvolvimiento y naturalidad. Procura asentir con la cabeza para dar a entender a tu interlocutor cuando haz comprendido algo. Gesticula y utiliza las manos para enfatizar tus argumentos. Recuerda que, si bien toda la interacción ocurre a través de una pantalla, debemos potenciar recursos que faciliten la interpretación de la comunicación del otro. El lenguaje no verbal cobra mayor trascendencia.