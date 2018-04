Cuatro recomendaciones para emprender un negocio con poco presupuesto

FOTOS | El Perú se ha convertido en un semillero de nuevas empresas, prueba de ello es que continúa ocupando el cuarto lugar en emprendimiento en América Latina, según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Sin embargo, abrir un negocio propio no es una decisión fácil de tomar y mantenerlo en el mercado, no es un camino sencillo; sobre todo si no se cuenta con ahorros.

“Muchos emprendedores al tomar la decisión de iniciar sus empresas, no consideran cómo las van a mantener en mercado. Por ejemplo, muchos desconocen que Sunat ha dispuesto que este año al menos 280,000 contribuyentes deberán migrar a la facturación electrónica o creen que esto se produce de manera automática y esto los obliga a hacer ajustes sobre la marcha, generándoles gastos adicionales que pudieron haberse evitado”, señala Renzo León-Velarde, Gerente General de Digiflow.

Por ello, quien busque iniciar un nuevo negocio sin mucho presupuesto, puede considerar las cuatro recomendaciones de la Galería de fotos: