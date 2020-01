Tomando en cuenta que los mandos medios al interior de las empresas reciben, por un lado, la presión por resultados provenientes de la dirección o gerencia y por otro lado, los reclamos de las personas a su cargo: ¿qué posiciones serán las más demandadas en los próximos doce meses?

Al respecto, Sandra Cubas, directora general de CL Selection (empresa de cazatalentos) explicó a Gestión.pe que al menos cuatros posiciones serán las más solicitadas.

En el sistema financiero –indicó– se van a demandar profesionales para liderar jefaturas y gerencias medias en las que se requerirán profesionales relacionados con las carreras de administración y economía.

“Otra posición que también se va a solicitar a lo largo del año está muy relacionado con especialistas en el desarrollo de negocios como los gestores de cuentas (account manager)”, acotó. Estos son profesionales dedicados a detectar las necesidades de los clientes; llevar a cabo planes para cubrir sus expectativas; trabajar para aumentar su satisfacción; entre otros.

“Ello ocurre debido a que en los últimos años se ha sentido la necesidad a tener mucho foco en desarrollar nuevos productos o servicios”, refirió la especialistas. La tercera posición está vinculado a la innovación debido a que en los últimos años las metodología de trabajo han cambiando.

"Ante ello se requiere equipos que puedan implementar metodología fáciles; que ayuden también a cambiar la forma de pensar de los ejecutivos de la organización con miras a reducir el tiempo de producción de innovaciones o novedades, de tres a cuatro años a tres a cinco meses como máximo, específico.

La cuarta posición de mandos medios que serán más pedidos estará relacionado con profesionales especializados en ciberseguridad para resguardar información sensible de las empresas de hackers y competidores.

-Los menos demandados-

La especialista consideró que los mandos medios que serían menos demandados en los próximos doce meses están relacionados con especialidades ligados a la minería y la construcción.

“En los últimos años, el precio de los minerales han sido golpeados, por lo que las carreras más especializadas en temas de minería pura no es que no se van a solicitar, pero probablemente no va ser tan demandado como hace algunos años. Así también algunas ingenierías relacionadas a temas de construcción, que si bien va ver cierta demanda probablemente no tenga el crecimiento que pueda tener las otras posiciones en el mercado”, acotó.