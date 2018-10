Cuatro metodologías para innovar los negocios pero ¿las empresas del Perú pueden aplicarlas?

El mundo está en un cambio constante y los negocios no pueden escapar a ello. La innovación se está volviendo en un ingrediente esencial para elevar la competitividad de un negocio en un mundo cada vez más globalizado pero ¿es fácil para una empresa peruana innovar?

Según Jaime Aranda, docente del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), existen cuatro metodologías que pueden ayudar a las empresas peruanas a innovar .

“La principal metodología es el Design Thinking y las otras más relevantes son Lean Startup, Scrum, que es más un marco de trabajo, y el Storytelling, que es como poder comunicar aquella innovación que estamos desarrollando”, indicó a Gestion.pe.

Mencionó que estas metodologías están siendo utilizadas principales en las grandes empresas de los sectores de banca y seguros. “Hoy todos los bancos usan Design Thinking, Lean Startup y Scrum como metodologías ágiles para desarrollar nuevos productos”, anotó.

Sin embargo, manifestó que la ‘efusividad’ que ahora tienen los bancos por invertir en innovar sus negocios debe contagiarse a otras industrias y negocios, incluso a los medios de comunicación, colegios, municipalidades y hasta las entidades estatales.

“Lo que nos falta no es solo aplicar la metodología tal cual, sino cómo lo adaptamos al entorno local, ya que todas estas metodologías vienen de afuera. No estamos en Silicon Valley, no somos Estados Unidos y si no adaptamos estas metodologías al entorno local, poco o nada se va a poder desarrollar”, advirtió.

¿Cuál es el primer ingrediente básico para adoptar las cuatro metodologías para innovar?, pues según el especialista, lo primero es cambiar la cultura empresarial y en eso existe “un desfase o una brecha que llenar” en el Perú.

“El objetivo es ver cómo hacemos para que la gente no piense de manera secuencial y predictiva sino que tenga una capacidad de análisis más holística de la información, más abierta y explorativa. En eso estamos tratando de desarrollarlo para poder llegar a los niveles que ya hay en la región”, refirió.

Aranda mencionó que en muchos países de la región de América Latina ya existen muchos casos bastante documentados sobre innovación empresarial a todo nivel, tanto en industrias del sector privado como del sector público.

“Ellos ya tienen información de muchos años y ya tiene resultados que mostrar. Eso acá todavía nos falta”, lamentó.

Puntualizó que las empresas peruanas quieren estar listas para adoptar estas metodologías pero deben cambiar muchos conceptos de base para dejar de ser “tan jerárquicas”. “Debemos dejar de pensar que el directorio toma las decisiones más importantes y debemos involucrar a otras áreas de las organizaciones dentro de la toma de decisiones valiosas”, dijo.

En ese sentido, indicó que al interior de las organizaciones deben crear espacios altamente colaborativos y no “silos de información” donde se amarren mucho las ideas, lo que genera un sesgo perceptivo y demasiadas fijaciones al interior de una empresa.

“Las personas que ya están acostumbrados a un hacer determinado, difícilmente van a cambiar su esquema mental y eso tiene que darse cuando estás obligado por el mismo proceso a conversar con personas con otros puntos de vista, habilidades o perspectivas”, anotó.

En ese sentido, señaló que esa combinación de esos puntos de vista debe servir para ‘cocinar’ una solución de innovación en la empresa pero que “no sean tan aparentes y no caigan en el estándar”.

“Los directorios, los VP y la alta gerencia deberían ser también ágiles y cuando hablamos de agilidad no nos referimos a que seas veloz, sino que la agilidad en la innovación tiene que ver con la capacidad de adaptación al cambio”, puntualizó.