Cuatro consejos para administrar con éxito un equipo multigeneracional

La fuerza laboral actual está compuesta por cinco generaciones diferentes, señala la revista de negocios Forbes. La mayoría de veces, los equipos de trabajo están compuestos por tres generaciones, lo que conlleva al líder, saber manejar adecuadamente al área completa; saber qué necesita cada uno. Para convertir estos desafíos en éxitos, estos cuatro puntos podría ayudarle.

1. Acepte que hay más de una solución para todo

En un equipo multigeneracional, lo que funciona para uno, no necesariamente funciona para el otro, por lo que a veces puede llevar más tiempo encontrar una estrategia que realmente funcione para todos. Debe estar dispuesto a experimentar y no se empeñe en hacer funcionar una estrategia que no brinda buenos resultados.

Lo mejor sería conocer a su equipo de forma personal: sepa sus preferencias, estilo de trabajo y motivaciones. Pregúnteles por sus aportaciones e ideas.

2. No lidere basado en suposiciones

Los estereotipos pueden ser útiles mientras usted no se dé el tiempo de conocer a las personas de su equipo. Como líder, es importante que se haga un espacio para comprender las necesidades y preferencias individuales de sus colaboradores.

Los estereotipos son un punto de referencia, para comprender las necesidades generales de un grupo; pero el peligro se encuentra si confía solamente en estos. Asegúrese de tomar decisiones basadas en necesidades reales. ¿No está seguro de sus necesidades? Pregunte a sus empleados. Ellos estarán encantados de responder.

3. Dirija activamente a su equipo

Liderar activamente a un equipo significa monitorearlos, relacionarse con ellos, desafiar y disciplinar cuando sea necesario. Esto le ayudará a formar un vínculo de confianza y conexión. También le permite controlar los problemas que puedan surgir y prevenirlos antes de que se vuelvan molestos.

Aquí es donde las diferencias generacionales resultan evidentes. Los Millennials y Gen Z tienden a preferir un enfoque más práctico. La generación X y los baby boomers prefieren un poco más de autonomía. Sin embargo, estas son solo pautas; recuerde que no todas las personas se ajustan a su estereotipo generacional, así que preste atención a las necesidades individuales de sus equipos.

4. Pregunte

La clave es hacer preguntas desde la curiosidad, no de juicio. Si le preocupa que surjan problemas preguntando algo, recuerde que existe un mayor riesgo al basarse en suposiciones.

Por ejemplo, observa que uno de sus colaboradores millennials siempre tiene los auriculares puestos mientras trabaja. Observe estos dos enfoques:

"¿Por qué siempre tienes tus auriculares puestos?"

"Me he dado cuenta de que tienes tus auriculares puestos mientras trabajas. ¿Eso te ayuda a concentrarte mejor?

La primera pregunta es combativa, aunque ese no sea su propósito. El segundo es inquisitivo y mucho mejor para iniciar una conversación. Una pregunta puede ser el comienzo de una conversación más profunda y es un excelente paso en una discusión de desempeño.

Invite a la persona con la que estás hablando a participar y compartir sus comentarios. Para Millennials y Gen Z, esto es especialmente importante, ya que responden mucho mejor a las discusiones de retroalimentación que a las críticas directas.