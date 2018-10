Empleo: ¿Qué cualidades debo tener para ser atractivo en el mercado laboral?

El mundo se está digitalizando y con ello, nuevos empleos verán la luz en un mercado laboral que se vuelve más intenso con el paso de los años. Los candidatos tienen hoy que reformular sus estrategias pero al mismo tiempo, las empresas deben encontrar una manera distinta de encontrar talento.

Conversamos con William Wong, vicerrector de servicios universitarios de UCAL sobre cómo ser atractivo para el mercado laboral.

“El mundo va cambiando, así como la tecnología y con ello sabemos que muchos trabajos se van a robotizar y el temor es ser reemplazados pero esto es al revés. Se ha comprobado que la tecnología genera más trabajo relacionados a la creatividad porque eso nunca va a poder ser reemplazado.”

Ante esto, Wong que para destacar en el mercado laboral primero hay que trabajar en uno mismo. Eso es lo básico. “Tiene que haber autoestima, porque ese es el cimiento sólido para lograr ese éxito que quieres en tu vida, cuando empiezas a reconocerte, a reconocer tus fortalezas, tus debilidades y enfocarte en lo que es lo bueno. Ojo, sin ser soberbio.”

Luego, como segundo paso, está la asertividad. Establecer relaciones armoniosas con las personas y esto implica el trabajo de muchos valores como el respeto, tolerancia, el aceptar a la gente como es, pero aceptar con auto respeto porque no vas a aceptar a alguien que te grite, te maltrate, te pegue, etc. “Hay que entender bien qué es aceptar, y hasta donde llega esto. Hay estudios que evidencia que más del 60% de empresas no encuentran al personal adecuado, porque los trabajadores peruanos carecen de las habilidades socioemocionales que ellos buscan.”

El tercer paso es el perdón, entiéndase también un perdón inteligente porque un perdón rápido no es perdón. “Si quieres llegar a un buen puerto de tu carrera tienes que olvidarte de los rencores, rencillas, resentimientos o peleas que hay en el trabajo, porque siempre habrá problemas pero hay que saber superarlas. Esto es importante en nuestra sociedad que está tan movida.”

Como cuarto y último punto relevante para Wong está el aprendizaje continuo. “Una persona que deja de aprender o que dice “ya aprendí lo suficiente”, está cavando su propia tumba. El aprendiza no termina, uno tiene que seguir y no solo yendo a una universidad, instituto o academia, sino está leyendo un libro en casa. Eso es esencial.”

Agregó también que las empresas hoy necesitan personas más creativas e innovadoras por ello al postular a un empleo, lo primero por lo que debes empezar es por mejorar tu curriculum. Este tiene que estar basado en logros, indicadores. Ya no el formato habitual.

Una vez que tengas un curriculum limpio, hay que buscar contactos, hay que salir a la calle. “El trabajo no está en tu computadora o alguna página. Tú te enteras conversando con la gente.”

Cuando ya tengas eso, viene el tema para prepararte para una entrevista. Y aquí tienes que contar en pasado, no responder en futuro porque cuando tú hablas en futuro, según Wong, suena a que tú nunca has hecho eso, sino lo que quisieras hacer. “Siempre recomiendo contar tu historia en pasado.”

Ya durante toda la entrevista y en adelante, hay que demostrar que es una persona creativa, innovadora, que se conoce bien y que tiene ganas de aprender.

Finalmente, recomendó que eso es por el lado de los jóvenes y que por el lado de las empresas recomendaría a los reclutadores les diría que se arriesguen más por la innovación, que busquen jóvenes que no necesariamente tengan la experiencia relacionada con el área, pero que tengan esa vena creativa e innovadora, que pueden cuestionar y mejorar tus ideas.