La transformación digital ya no es una novedad, es una realidad que se vive en todas las industrias. Esta transformación no requiere solo la implementación de nuevas tecnologías, sino significa un cambio cultural estructural dentro de las empresas.

Dicho cambio cultural ya está empezando a revolucionar el mercado laboral, hoy empiezan a surgir nuevas posiciones, se valoran habilidades diferentes y se buscan nuevas capacidades en los líderes de las organizaciones.

En la presentación de la Guía Salarial 2019 elaborada por Show Me The Money, el gerente general de la empresa José Antonio Gatica explicó que, en mundo que cambia tan rápidamente, el conocimiento caduca y las habilidades no.

“Lo más valorado serán las habilidades blandas que le permitirán a los trabajadores adaptarse a un mundo que no dejará de cambiar, estas son las habilidades más difíciles de aprender”, indicó.

Según datos de Digital Bank Transformation, las cualidades más valoradas en el mundo digital son trabajo colaborativo, innovación y disposición de cambio.

Asimismo, la transformación digital creará nuevos puestos que ya empiezan a volverse comunes dentro de algunas empresas. Algunos de estos nuevos son: gerente de transformación digital, arquitectos de tecnologías de la información, expertos inteligencia comercial, expertos en metodologías ágiles y analistas de experiencia del usuario.

José Antonio Gatica agrega que, las competencias claves serán: creatividad, innovación, capacidad de cambiar y aprendizaje continuo. El especialista comentó que las empresas ahora se enfocarán más en ofrecer formación y flexibilidad, que estabilidad.

Respecto a los líderes, las cualidades que caracterizan el liderazgo transformacional son: valorar el error como parte del aprendizaje, poner la energía al servicio del equipo y desarrollar equipos autogestionados.

Retos

Si bien la transformación ya está en marcha, la gran mayoría de empresas no tienen claro cuál es el camino que deben emprender para llevar a cabo este proceso. José Antonio Gatica explicó que a nivel mundial el 96% de los ejecutivos asegura que la transformación digital es crítica para una empresa, pero solo el 50% de ellos tiene una estrategia digital.

“La transformación digital no significa adaptar una nueva tecnología, es tener una estrategia para gestionar cambios en las personas y que estas sean capaces de usar esta nueva tecnología”, comento.

Preciso que, los dos mayores obstáculos que enfrentan las empresas cuando llevan a cabo un proceso de transformación son las personas y la cultura empresarial. El ejecutivo agrega que no es necesario instalar grandes y complejas tecnologías para empezar, sino iniciar con lo que se tiene y se necesita optimizar.

Tiempo de adaptarse

La capacidad de adaptación es esencial en cualquier proceso de transformación. Para este 2019 Digital Bank Transformation identificó cuáles serán los temas estratégicos

