Crecimiento laboral: ¿Cuándo es el momento adecuado para pedir un ascenso?

FOTO 4 | 4. Pide un ascenso desde una perspectiva emocional en lugar de enfocarte en los hechos La gente suele exaltarse y frustrarse durante estas conversaciones, o tienden a hacerse menos y a no hablar para obtener lo que merecen. No utilices una experiencia negativa como punto de partida para pedir un aumento, ni sugieras que trabajas más que los demás y que por eso mereces más dinero. No te quedes callado cuando sepas que ya pasó más tiempo del necesario y que perfectamente podrías exponer un caso para un aumento considerando la retroalimentación que has recibido. Enfócate en los hechos: ¿Qué experiencia aportas a la mesa? ¿Qué cambios cuantitativos has hecho? ¿Qué podrías hacer diferente si te dieran ese ascenso? Si no quieres que te asciendan, frústrate o enójate cuando pidas un aumento y enfócate en tus emociones más que en los hechos.