Contenido sexual en la oficina: los empleados confiesan ver fotos y videos

¿Consume pornografía alguna de las personas que en este momento está a su lado? Es probable que sí, e incluso que sea su compañero de trabajo. El 19% de hombres latinoamericanos admite ver contenido sexual en el ordenador de su oficina, según un estudio regional desarrollado por Kaspersky Lab y Corpa. Y en este sondeo, que se realizó en cinco países, los peruanos llevan la delantera. El 26% de trabajadores reveló que utiliza la computadora de su oficina para ver imágenes y videos sexuales.

En cuanto a las mujeres, las cifras son menores. En promedio, solo el 8.6% lo reconoce. En este ranking, las colombianas tienen el primer lugar, con 13%.

Los atacantes



Más que incurrir en una falta laboral, mirar pornografía durante horas de trabajo implica una práctica que puede ocasionar graves daño a las compañías.

“Los empleados, siendo los usuarios finales, son el eslabón más débil de la cadena en ciberseguridad, ya que sus malos hábitos en línea ponen en riesgo a las redes corporativas y los datos confidenciales”, explica Dmitry Bestuzhev, director del Equipo de Investigación y Análisis para Kaspersky Lab América Latina.

En ese sentido, solo en el 2017, el 46% de los incidentes de ciberseguridad fueron causados por descuidos del personal.

Una de las modalidades más comunes son los llamados “clickers”. Al bajar una aplicación pornográfica desconocida, la PC se infecta de un malware que comienza a hacer clics en enlaces de anuncios o intenta suscribir al usuario a un servicio de paga WAP. Esto con el fin de agotar su crédito móvil prepagado, de acuerdo a una investigación.

En otros casos, los delincuentes utilizan un “scareware”. Se trata de un programa malicioso que bloquea la pantalla del dispositivo y luego muestra un mensaje que indica que se ha detectado contenido ilegal en el ordenador —generalmente pornografía infantil.

Para desbloquearlo, la víctima debe pagar un rescate. Sin embargo, lo recomendable en estos casos es no asustarse, no pagar el rescate y no seguir los enlaces de dichos mensajes.

En la mayoría de casos, las personas detrás de estos ataques desean información como bases de datos o tarjetas de crédito para cometer otros fraudes financieros.

Otros resultados



No solo la pornografía supone un riesgo para la ciberseguridad de las compañías. Resultados de la misma encuesta arrojan que en promedio un 42% de hombres realizan compras online en horarios de trabajo. Principalmente, son varones entre los 25 y 34 años. Por el contrario, las mujeres entre 18 y 24 años son quienes menos caen en esta actividad.

Por último, un 73% de trabajadores latinoamericanos, declara revisar su correo personal en la oficina. Además, el 49% confiesa que revisa y postea en sus redes sociales. El 40% no le ve inconvenientes a hacerlo.