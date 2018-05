Consejos y temas de conversación: No vaya a ese evento para expandir sus redes laborales

No vayas a ese evento para expandir tus redes laborales

Todos estamos familiarizados con los eventos para ampliar nuestra red de contactos de trabajo. Al principio parecen reuniones prometedoras que impulsan tu carrera, pero tienden a terminar contigo en un rincón charlando con alguien que ya conocías. Esta situación de sentirnos atrapados en nuestra zona de confort es un desafío para introvertidos y extrovertidos por igual. ¿Cómo puedes superarlo? La respuesta puede ser dejar de tratar de conseguir nuevos contactos en eventos. Te vamos a decir por qué: este tipo de reuniones se limitan a conversaciones en las que hay poco en juego con la gente y es más probable que forjemos relaciones participando en actividades conjuntas. En otras palabras, necesitamos ver más allá de los eventos sociales para hacer crecer nuestras redes. Opta por actividades en las que haya que arriesgarse más, como organizar eventos filantrópicos o jugar en ligas de deporte amateur. Busca pasatiempos que atraigan a gente de todo tipo. Tal vez descubras que eres mejor compartiendo actividades que charlando.



(Adaptado de “Go Ahead, Skip that Networking Event”, por David Burkus)

Considera enviar memorandos en línea antes de las juntas de consejo



Un problema común del gobierno corporativo es la falta de información para tomar decisiones estratégicas. Netflix lo ha superado con un sistema de memorandos en línea que hace que la comunicación entre los miembros del consejo de administración y los empleados sea más transparente, y las reuniones más eficientes. Los memorandos trimestrales tienen un formato narrativo: hacen énfasis en la discusión dentro del documento y permiten al lector tener acceso al desempeño empresarial y las tendencias de la industria, entre otra información recabada por la empresa. Al centrarse en el debate compartido y no en la presentación, Netflix ha permitido que la información fluya más libremente entre su consejo y las operaciones cotidianas de la empresa, lo cual, en última instancia, permite a los directivos enfrentar desafíos con confianza.



(Adaptado de “How Netflix Redesigned Board Meetings”, por David Larcker y Brian Tayan)

Los directores ejecutivos deberían ver a los accionistas activistas como oportunidades, no como amenazas

Muchas empresas ven a los accionistas activistas como una presencia a corto plazo que se irá una vez que obtenga ganancias. Las empresas suelen tomar con cautela la intervención de los activistas porque las tensiones entre el director general y los inversionistas pueden surgir en etapas tempranas y hacer que el diálogo constructivo deje de ser una opción. Pensemos en los activistas que presionan para que se vendan las empresas y se destituyan a los directores generales. Sin embargo, la investigación demuestra que el periodo de retención de un activista promedio es de un año. Incluso más importante es que las empresas deberían recordar que los accionistas activistas están ahí para ayudar a que las compañías infravaloradas aumenten su valor. Si un activista se acerca a tu empresa, la mejor estrategia inicial es establecer con claridad las metas estratégicas y equilibrar cualquier contribución con tus intereses y los de otras partes involucradas.



(Adaptado de “What CEOs Get Wrong About Activist Investors”, por Frank Partnoy y Steven Davidoff Solomon)

Invierte en tu equipo mundial para mantenerlo involucrado



Los equipos mundiales le otorgan a la organización la posibilidad de tener acceso a nuevos mercados y crear experiencias de marca relevantes para los clientes de distintas culturas. Sin embargo, a fin de cosechar beneficios, tu empresa necesitará asegurarse de que hay una integración plena entre los miembros del equipo mundial y la empresa en su conjunto. Ten en mente que los empleados que trabajan lejos de las oficinas principales necesitan lidiar con la falta de acceso a sus líderes, comunicarse en otros idiomas y acomodar los horarios de sus colegas a los de la oficina principal, todo lo cual puede hacer que un equipo mundial se sienta excluido. Los directivos pueden remediar esto si programan reuniones fuera de la oficina para congregar a todo el equipo. Trata de estar en contacto con los empleados remotos para desarrollar normas entre sociedades. Incluso puedes hacer un viaje para visitar a los equipos mundiales donde estén. El esfuerzo enviará el mensaje de que te importan.



(Adaptado de “How to Keep a Global Team Engaged”, por Andy Molinsky)

Establece límites para trabajar de manera más productiva con los perfeccionistas

Si en tu equipo hay un perfeccionista, tal vez te parezca que sus normas rígidas obstaculizan la productividad y causan conflictos indeseados. La incapacidad de los perfeccionistas para poner la meta final por encima de los detalles puede incluso ocasionar que no se cumplan las fechas límite. Así que, ¿cómo puedes colaborar con colegas perfeccionistas para ser más productivo como equipo? Establecer límites claros es un buen punto de partida. Los perfeccionistas tienden a enviar varios correos electrónicos detallando preguntas o sugerencias útiles, especialmente cuando se sienten abrumados. No ignores sus correos. En cambio, trata de limitar tus respuestas a una al día. O puedes decidir no responder a los correos electrónicos que un colega perfeccionista envía durante los fines de semana. Estos límites les ayudarán a ambos a ser más productivos.



(Adaptado de “How to Collaborate with a Perfectionist”, por Alice Boyes)