Consejos y temas de conversación: No deje que el estrés lo convierta en un patán

No deje que el estrés lo convierta en un patán

Cuando está bajo un estrés intenso, es normal tener mal genio. Sin embargo, no desquite su estrés en cualquiera que esté cerca de usted, ya sea su asistente, sus familiares o sus subordinados directos. Si deja que carguen con la peor parte de sus frustraciones, serán más tensas sus relaciones personales y se entorpecerá su resiliencia. Aunque lo que lo está estresando esté fuera de su control —una intensa carga de trabajo, requisitos regulatorios cambiantes, una desaceleración en el mercado—, la forma en que trata a las demás personas no lo está. La próxima vez que esté presionado y sienta la tentación de alzar la voz, respire profundo y recuerde no dirigir sus frustraciones hacia la gente que no lo merece. Considere a sus colegas y familiares como los aliados que intentan ser.



(Adaptado de “The Better You Know Yourself, the More Resilient You’ll Be”, de Ron Carucci)



Fomente que su equipo le plantee problemas, pero no quejas

“Tráeme soluciones, no problemas”. Muchos directores con buenas intenciones lo han dicho, con el objetivo de evitar que los empleados solo se quejen de sus problemas laborales. Sin embargo, los empleados tal vez entiendan que deben tapar un problema si no tienen una solución para este. Así que es mejor comentar a su equipo que le plantee sus problemas. Las quejas suelen manifestarse en formas absolutas, como con “siempre” y “nunca”, y culpar a alguien más: “El grupo Azul nunca cumple sus fechas de entrega, y siempre nos deja todo la responsabilidad a nosotros”. Por otro lado, el planteamiento de problemas ofrece hechos objetivos y revela el papel de cada uno en la creación de problemas: “El grupo Azul no ha cumplido las fechas de entrega cuatro veces. En dos de los casos, tampoco estuvimos preparados. En los otros dos, tuvimos que trabajar los fines de semana porque el trabajo del grupo Azul llegó tarde”. Es mucho más fácil abordar el recuento detallado y equilibrado de un problema que una queja.



(Adaptado de “The Problem with Saying ‘Don’t Bring Me Problems, Bring Me Solutions’”, de Sabina Nawaz)



Desconéctese del trabajo haciendo que su cerebro se concentre en otra cosa

La mayoría de nosotros sabe que para ser productivo en la oficina se necesita recargar energía fuera de esta. La parte complicada es hacerlo. Incluso si se va a casa a una hora decente, podría dedicarse a revisar su correo electrónico o a leer un último informe. Para olvidarse de qué está sucediendo en el trabajo, mejor concéntrese en lo que hará. Puede servirle plantearlo de una manera apropiada: una meta negativa (“No revisaré el correo electrónico durante la cena”) podría no ser tan adecuada como una positiva. Por ejemplo, podría planear una sesión de entrenamiento personal a las 5:30 p.m. en un gimnasio cercano a su oficina. O esta semana podría recoger a sus hijos de la escuela todas las noches. O puede ser voluntario en una organización de beneficencia los fines de semana. Si su mente no se separa del trabajo durante estas actividades, tenga un plan para regresarla a lo que está haciendo.



(Adaptado de “How to Forget About Work When You’re Not Working”, de Art Markman)



Haga que el trabajo tenga sentido para los trabajadores independientes



Su función como directora es dar un sentido al trabajo de los miembros de su equipo. No obstante, ¿qué sucede con los trabajadores independientes con los que colabora? A continuación, se presentarán algunos mecanismos para motivar a los trabajadores independientes:



—Incluso antes de que el trabajador independiente acepte el empleo, pregúntele: “¿cuáles son las condiciones que necesitas para hacer tu mejor trabajo?” Tal vez le sorprenda saber que hasta un poco de flexibilidad puede lograr mucho, por ejemplo.



—Ofrece oportunidades para “esculpir el puesto de trabajo”: el concepto que introdujeron Timothy Butler y James Waldroop permite que la gente haga pequeños cambios a una labor o una tarea para que se utilicen de mejor forma las habilidades, las experiencias o las preferencias laborales de un individuo con el fin de que permanezca involucrado. Por ejemplo, para los trabajadores independientes que se concentran en los avances, la oportunidad de publicar sus resultados o de hablar en una conferencia podría ser determinante.



—Muestre interés y ofrece retroalimentación: además de aportar comentarios positivos y constructivos a los trabajadores independientes sobre su rendimiento, los directores también deberían preguntar sobre la satisfacción del trabajador independiente respecto del proyecto y el equipo. Una pregunta útil podría ser la siguiente: “¿Qué tan bien te estamos dando las condiciones —entorno y relaciones personales— para que hagas tu mejor trabajo posible?”



(Adaptado de “Make Work Meaningful for Your Freelancers, Too” en HBR.org)

Temas de conversación



Amazon sube desde que dijo Go



A principios de este año, cuando Amazon abrió Amazon Go, un supermercado sin cajeros ubicado en Seattle, las acciones de la empresa subieron 2.5%.



Una vida útil más corta para las empresas



La vida de las empresas en la lista de Standard & Poor’s 500 ha caído de 67 años durante la década de 1920, en promedio, a 15 años en la actualidad, de acuerdo con datos de Accenture Research.



La automatización y el futuro



Según una investigación del Instituto Global McKinsey, para 2030 tal vez entre 75 millones y 375 millones de trabajadores de todo el mundo necesiten cambiar de sector debido a la automatización.



El alto costo de los desastres naturales



El año pasado, los desastres naturales que azotaron al mundo costaron US$ 330,000 millones, de acuerdo con la firma alemana Munich Re.



Expansión de Apple



Recientemente, Apple anunció que la empresa creará cerca de 20,000 nuevos empleos en Estados Unidos durante los próximos cinco años.