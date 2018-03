Consejos y temas de conversación: Convenza un sabelotodo de tomar en cuenta otros puntos de vista

Convence a un sabelotodo de tomar en cuenta otros puntos de vista



Cuando alguien está seguro de estar en lo correcto, convencerlo de lo contrario puede ser complicado. Para ayudar a esa persona a considerar otra perspectiva, usa dos claves conversacionales. La primera es hacer preguntas; si el sabelotodo se está aferrando a un lado de un problema, puedes decirle algo como: “¿Alguna vez has estado en una situación donde lo contrario era lo cierto?” Trata de hacer que reconsidere sus presuposiciones y vea la situación de manera diferente. Si las preguntas no funcionan, trata de conseguir tiempo. Por ejemplo, puedes postergar la conversación con el fin de obtener datos que respalden tu argumento. Puedes decir: “Antes de tomar una decisión, me gustaría recabar información sobre cómo ve nuestra gente su servicio de calidad. Podemos reunirnos la próxima semana para discutirlo”. Luego usa ese tiempo para sopesar otras opciones o buscar el consejo de colegas sobre cómo cambiar la forma de pensar del sabelotodo.



(Adaptado de “How to Deal with the Know-It-All in Your Office”, de Priscilla Claman)

Para obtener una retroalimentación constructiva, anima a los demás a brindártela

La retroalimentación constructiva es esencial para mejorar en tu trabajo, pero es posible que un colega dude en brindarla si le preocupa herir tus sentimientos. Para aliviar sus temores, intenta tres estrategias. Primero, introduce el tema haciendo un comentario negativo sobre ti mismo. Di algo como: “Sé que tiendo a trabajar demasiado rápido y a veces paso por alto algunos detalles importantes. ¿Tienes algunas ideas sobre cómo podría mejorar?” Al reconocer el área problemática, le quitas la presión a tu colega de señalarla él. También puedes enmarcar tu solicitud como un compromiso con el que quisieras que te ayudaran. Dile a tu colega que quieres mejorar en un área específica —por ejemplo, la gestión del tiempo— y que te gustaría su apoyo para alcanzar ese objetivo. Una tercera estrategia es preguntar: “¿Hay algo que crees que puedo aprender de ti?” Esto le da a tu colega la oportunidad de reflexionar en sus talentos y habilidades, lo que hace que la gente se sienta bien acerca de ella misma.



(Adaptado de “How to Solicit Negative Feedback When Your Manager Doesn’t Want to Give It”, de Deborah Grayson Riegel)

Si estás postergando un proyecto, inicia con la primera parte

Todos tenemos tareas que dejamos para después una y otra vez, pero realmente llevarlas a cabo casi nunca es tan malo como pensábamos. En ocasiones vencer la inclinación a postergar se trata solo de sobrepasar el obstáculo inicial. En lugar de obligarte a ti mismo a abordar la tarea entera de una sola vez, enfócate en la primera parte. Comienza pensando en la tarea y tu renuencia a hacerla, y luego encuentra un periodo de tiempo con el que estés dispuesto a comprometerte. ¿Puedes concentrarte en esa tarea durante una hora? ¿Qué tal durante 30 minutos? Acorta la cantidad de tiempo de manera que no haga que te resistas a comenzar. Luego piensa en lo mínimo que puedas hacer: escribir unos cuantos párrafos, leer unas cuantas páginas, o lo que sea que no te haga retomar tu costumbre de postergar. Una vez que comiences, la tarea te parecerá mucho más manejable. Trabajar en algo, aunque sea por partes, significa que continuarás procesándolo, lo que hace más probable que retomes el trabajo más tarde.



(Adaptado de “5 Research-Based Strategies for Overcoming Procrastination”, de Chris Bailey)

Para ser amigo de tus empleados, establece límites claros

Es posible ser amigo de alguien que trabaja para ti, pero debes establecer límites. Por ejemplo, puede haber ocasiones en que tengas información que afectaría a tu amigo, pero sería impropio que se la dijeras. Para que la amistad funcione, sé transparente acerca de lo que puedes y no puedes compartir, y pon énfasis en que se trata de una cuestión de ética, no de confianza. Cuando surjan temas delicados, sé claro respecto del tipo de conversación que estás teniendo. Di algo como: “Hablemos de esto como amigos”, o “Este es un tema laboral del que me gustaría hablar”. Verifica que tú y tu amigo quieran tener el mismo tipo de conversación. Puedes decir: “Me gustaría saber cómo va todo con tu proyecto. ¿Podemos hablar de eso en este momento?”. De esta manera, puedes conservar la amistad sin cruzar los límites.



(De “How to Be Friends with Someone Who Works for You”, de Sabina Nawaz)

Mantén la calma durante una conversación difícil ‘anclándote’ en tu entorno

Sostener una conversación tensa hace surgir muchas emociones negativas, haciéndote sentir como un volcán activo. Para prevenir un exabrupto y mantener el control de tus emociones, arráigate físicamente en tu entorno. Una de las mejores maneras de hacerlo es ponerte de pie y caminar, lo que activa la parte pensante de tu cerebro. Si tú y la otra persona están sentados a una mesa, y levantarte repentinamente puede parecer inoportuno, puedes decir: “Siento que necesito estirarme. ¿Te importa si camino un poco?” Si no te sientes con la confianza para pedirlo, puedes hacer pequeños movimientos físicos como cruzar dos dedos o asentar tus pies con firmeza sobre el suelo, poniendo atención a la sensación que produce. Los expertos en atención plena llaman a estas acciones “anclarse”. Cualquier cosa que puedas hacer para enfocarte en tu presencia física y tus sentidos te ayudará a permanecer arraigado y salir vivo de esa conversación difícil.



(De “How to Control Your Emotions During a Difficult Conversation”, de Amy Gallo)