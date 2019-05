Consejos que le ayudarán a sobrellevar un rechazo laboral

La búsqueda de trabajo no es algo sencillo. Debido a que actualmente hay gran cantidad de personas postulando a un solo puesto, no hay tantas oportunidades laborales como se quisieran, surgiendo el temido rechazo laboral, que puede provocar el desánimo en muchos candidatos.

Que no lo hayan seleccionado, no quiere decir que no esté lo suficientemente preparado para el puesto, sino que por algún motivo consideraron que hay otra persona que se adaptaría mejor a los requerimientos de la organización. Entonces surge la interrogante: ¿cómo lidiar con un rechazo laboral?

Separarse de la situación es la clave para seguir adelante después de un rechazo en el proceso de búsqueda de empleo, señala Erica Keswin, estratega y autora de “Bring Your Human to Work” (Trae a tu ser humano al trabajo, en español). La especialista recomienda no preocuparse demasiado por ello.

Por su parte, Lynn Taylor, autora de “Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job” (Domine a su terrible oficina tirana: Cómo manejar el comportamiento de los jefes infantiles y cómo prosperar en su trabajo, en español), indicó que un rechazo, además de ser doloroso, puede llevar a la inseguridad por el tiempo, esfuerzo y emociones que se ha invertido en ese puesto.

Sin embargo, para que un candidato no se sienta desalentado ante una respuesta negativa, ambas autoras dan a conocer en Business Inside los pasos que deben seguir para aprovechar al máximo una puerta cerrada.

Aceptar que una persona no ha sido seleccionada en un proceso, puede llevarla al desánimo. (Foto: Freepik)

1. Si es la primera vez que lo rechazan, no se decepcione. Felicítese por haber llegado tan lejos. Aunque a veces puede llegar a ser desalentador, el pasar varias etapas lo debe llevar estar orgulloso de usted.

2. Si verdaderamente lo afectó, Taylor le recomienda organizar eventos sociales con familiares cercanos y amigos, y contactar a los mentores. Ellos lo ayudarán a volver a tener confianza en sí mismo.

3. A pesar que lo hayan rechazado, no olvide e nviar un correo electrónico de agradecimiento al reclutador y las personas específicas que lo entrevistaron. “Intentar establecer una conexión personal y diles que esperas mantenerte en contacto”, recomienda Keswin.

4. Una carta de rechazo no significa que todas las puertas se le hayan cerrado. Puede pedirle a su entrevistador que lo tenga en cuenta para futuros puestos. A veces, algunas organizaciones que necesitan contratar más adelante a futuros colaboradores mantienen una base de datos de antiguos postulantes que les gustaron.

5. Si desea saber por qué no fue seleccionado, puede solicitar de manera cautelosa los motivos de su no elección, dice Keswin. Éste puede ser solicitado cuando envía el correo de agradecimiento, pidiéndoles que si tienen alguna sugerencia para usted, gustoso lo recibirá. Pero para Taylor esto sería contraproducente porque muchos gerentes no tienen tiempo para dar retroalimentación detallada a cada candidato rechazado.

La angustia se apodera de las personas que alcanzan cubrir un puesto laboral. (Foto: Freepik)

6. Si ha sido rechazado de forma consecutiva, analice qué podría faltar en su currículum. Keswin recomienda analizar sus habilidades más críticamente. “Instaría a la gente a ser realmente honesta consigo misma para hacer un análisis post mortem sobre cuál era el problema”.

7. Keswin recomienda, si tiene los medios suficientes, contratar a un entrenador para ayudarlo a descubrir qué no funciona y por qué fue rechazado laboralmente.

8. Amplíe sus horizontes cuando busca trabajo y no se cierre en un solo punto. “Si al principio le incomodaba reubicarse o transferir sus habilidades a otras industrias, el tiempo después de un rechazo podría ser una oportunidad para ampliar sus horizontes […]. Eso puede ayudar a su mentalidad”, dice Taylor.

9. Si una empresa no le envió una carta de rechazo personalizada o no le hizo sentir que valoraba su tiempo para asistir a las etapas del proceso es muy probable que no se haya sentido bienvenido una vez que llegó a la empresa, dice Keswin.

10. No tenga miedo de volver a intentarlo. Si la compañía de sus sueños lo rechazó, más adelante puede volver a postular de nuevo. Quizás, si llegó a una de las etapas finales, se encuentre en la base de candidatos que gustó, recomienda Keswin.