Consejos para que un despido no afecte la moral de sus trabajadores

Si se encuentra al frente de un equipo y nota que las cosas no resultan bien porque uno de sus empleados no pone todo su esfuerzo para sacar adelante la empresa , sabe que ha llegado el momento de tomar una decisión radical.

La desvinculación de una persona no siempre es fácil, pero busca retomar el camino que se había trazado. Sin embargo, ¿qué sucede si en lugar de que el equipo se una para cumplir los objetivos, se desmotiva?

Para evitar que la salida de un colaborador afecte la moral de sus trabajadores, el portal Entrepreneur dio diez consejos que debe seguir al pie de la letra.

Desvincular a una persona es una de las tareas más difíciles de alguien que está al frente de un equipo. (Foto: Freepik)

1. Anticiparse

Si después de tanto pensarlo, tomó la decisión de despedir a alguien, lo correcto es que prepare el terreno de lo que va a comunicar a su equipo. Jamás improvise o deje de lado ese punto; caso contrario, sus colaboradores sentirán que toma las cosas a la ligera.

2. Comunicarlo de inmediato

Para no generar malos entendidos, ni bien se dé el despido, hable con todo su equipo. No caiga en el error de decir que tenía la agenda ocupada para evitar comentárselo a los demás. No tema en dar la cara a los compañeros de la persona desvinculada.

3. Explicar claramente los motivos del despido

Comente las razones del despido a su equipo basándose en hechos objetivos para no generar polémica. Puedes indicarles que dicha persona no presentaba informes a tiempo, había quejas de los clientes, etc.

4. No mentir

Decir la verdad, no implica contar las causas del despido a detalle, basta con dar generalidades. Con esto no se dice que se mienta, sino que se obvien cosas específicas y hasta quizás insignificantes.

5. No caer en falsos discursos

Jamás diga de quien fue despedido que a pesar de todo “lo valoraba como persona”, esto lo hará ver como alguien poco creíble e incluso hipócrita. Asuma su posición jerárquica y diga las cosas tal cual son.

La incertidumbre se puede crear en el equipo tras un despido. (Foto: Pixabay)

6. Dar un mensaje positivo

Para que los colaboradores que quedan en la empresa no sientan el temor de ser el siguiente, dé un mensaje positivo haciéndoles saber que sus conductas son valoradas por la organización y un futuro pueden ser considerados para un ascenso.

7. No dramatizar

No caiga en la dramatización cuando hable de la desvinculación de su empleado. Asuma con valentía la decisión que tomó.

8. Escuchar los puntos de vista de los colaboradores

Después de dar a conocer el despido, siéntese y escuche lo que tengan que decir los demás, quizás descubra que algunos ya sabían lo que iba a pasar o de repente se entere que esa persona hacía cosas peores.

9. Tener paciencia para que la herida cicatrice

Aunque algunos equipos están más preparados para salir adelante de este tipo de experiencias, lo cierto es que no todos reaccionan de la misma manera. Así que sea paciente y no apure a sus trabajadores para que al día siguiente actúen como si nada hubiera pasado.

10. Analizar implicados directos y posibles consecuencias

Si la persona que ha sido desvinculada creó lazos fuertes en el centro laboral, probablemente tenga contacto con ellos. Debe estar alerta que no ataque a la empresa desde el exterior, ya que lo único que generará es atentar contra el clima del equipo.