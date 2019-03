Conocer el entorno, la clave de un gerente exitoso

Cada vez es más necesario para las empresas conocer y proyectar la evolución de variables externas que son condicionantes a la hora de tomar decisiones de inversión.

Para el economista Carlos Parodi, un gerente exitoso se diferencia del resto no solo por sus competencias blandas, sino también por su “conocimiento del entorno” en temas políticos y de economía global.

“Las empresas exageran en mirar hacia adentro pensando en términos como pensamiento disruptivo o liderazgo adaptativo. Pero qué pasa si de repente Estados Unidos mantiene la guerra comercial con China y el tipo de cambio se dispara, todos los ‘ivos’ se acabaron”, comentó el profesor de PBS durante la charla.

Al analizar el escenario local, Parodi dijo que los recientes cambios en el Consejo de Ministros obedecen a una “decisión política” de hacer reformas necesarias en salud, educación y flexibilidad laboral.

“Para los empleadores debe ser más barato contratar y botar personas cuando no funcionan. Las reformas que le hacen bien a la economía al principio son rechazadas por la gente porque no se ve el beneficio de inmediato. Por eso es que los políticos no las hacen”, anotó.

A nivel internacional, recordó que China ha cambiado su modelo de generación de crecimiento apoyándose más en el consumo interno y menos en las exportaciones, lo cual reducirá su demanda estructural de cobre, zinc y otros metales, “no como coyuntura, sino a largo plazo”. Ante ello, recomendó buscar otros mercados como India, Turquía, Sudáfrica y Corea del Sur.