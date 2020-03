¿Cómo reinsertarse en el mercado laboral en tiempos de Covid-19?

Si hasta hace un par de semanas estaba buscando trabajo, quizás sienta que en plena pandemia del coronavirus y cuarentena será muy difícil conseguirlo y reinsertarse en el sistema laboral.

Pero eso no necesariamente es así. “Si bien muchas organizaciones no están operando hoy, eso no quiere decir que no están buscando talento para mañana. Aproveche este momento para prepararse”, sugiere Diego Cubas, socio y director general en Cornerstone Perú y México.

Por ejemplo, el especialista recomienda aprovechar este tiempo para restablecer relaciones con su red de contactos, incrementar su visibilidad en el mercado y redes sociales, y aportar sus conocimientos o experiencia. "Las organizaciones están migrando a un modelo digital y están buscando talento especializado", enfatiza.

Cubas da siete tips para aquellos que están buscando trabajo en esta coyuntura tan complicada para las empresas y así aumentar las posibilidades de reinsertarse lo antes posible al mercado.

1.- Diseñar un plan de marketing personal

2.- Hacer un autodiagnóstico para identificar fortalezas, ventajas competitivas y áreas de oportunidad.

3.- Fortalecer su perfil y presencia en LinkedIn, así como desarrollar un CV de alto impacto.

4.- Identificar a las organizaciones en las que le gustaría trabajar y a los contactos que trabajan ahí.

5.- Hacer una lista de su red de contactos. Esta debería tener como mínimo 500 personas con quienes ha establecido algún tipo de relación desde el colegio.

6.- Identificar cuáles son los sectores y las organizaciones que en estos momentos siguen operando y requieren de nuevos colaboradores, como las que son parte del proceso de abastecimiento.

7.- Seguir cursos en línea para capacitarse y estar más preparado.