Cuando se habla de altos ejecutivos seniors se refiere a un subgerente o gerente que tiene de ocho a diez años al mando de un departamento específico. Debido a los años de experiencia, generalmente tienen una edad superior a los 50 años. ¿Qué tan fácil es para este segmento recolocarse laboralmente en plena pandemia?

“Hay una tendencia de las empresas a valorar a los ejecutivos más jóvenes porque pueden tener pretensiones salariales menores. Se tiene el prejuicio de que los seniors, dado el bagaje y los galardones que ostentan, buscan sueldos más altos”, explicó Diego Gonzales, CEO de la consultora de recursos humanos HRMate.

Si este prejuicio se mantiene, agregó, va a acrecentarse la preferencia por ejecutivos más jóvenes. Y lo que podría “mover la aguja” sería que los ejecutivos seniors bajen sus expectativas salariales.

Para tener una idea, la consultora dio a conocer el promedio de sueldos de los seniors por sectores. Un alto ejecutivo senior (subgerentes o gerentes) podría ganar en promedio S/ 27,762 al mes en banca, S/ 30,794 en consumo masivo y S/ 31,814 en minería.

Carla Olivieri, presidenta de CADE Educación 2020 y rectora y CEO de la UCAL, remarcó que hay muchos prejuicios en torno a las personas mayores y mucha gente piensa que con la edad uno se vuelve obsoleto. “Cuando hay personas de 20 o 30 años que pueden volverse obsoletos porque simplemente no se actualizan y no tienen una cultura de crecimiento personal”.

Para Olivieri, hay paradigmas que combatir como que las personas mayores ya no aportan, están desfasadas, no son capaces de adoptar nuevas tecnologías o le quitan agilidad a la organización. En ese aspecto, la curiosidad es fundamental para tener mayor apertura al aprendizaje.

De la mano del aprendizaje funcional, Olivieri resaltó la importancia del aprendizaje no formal, el que se da a través de las experiencias, e interacciones, que también es muy importante.

Otra de las ventajas del aprendizaje continuo es que sirve para inspirar a nuestro entorno, que los colaboradores vean que el jefe también aprende. Y que se genere este círculo virtuoso alrededor de fomentar una cultura de aprendizaje en el país, señaló.

“La crisis le ha subido el volumen al verdadero valor de la experiencia, porque hoy enfrentamos una serie de escenarios y toma de decisiones complejas, y la experiencia de personas seniors, que han vivido situaciones similares, pueden aportar muchísimo”, indicó.

Sin embargo, añadió Olivieri, esto no es una regla. No por ser mayores de 50 necesariamente traen experiencia y son mejores. Hay adultos que no registraron los aprendizajes de la experiencia vivida. Si a lo vivido le sumas la reflexión, allí recién se convierte en aprendizaje.

En esa línea, la pandemia le añade valor a los ejecutivos senior “porque les resulta más sencillo tomar decisiones, son más cuajados y más serenos para enfrentar retos de este tipo”.

Claves para ser ‘empleables’

Olivieri indicó tres claves para recolocarse en el mercado laboral siendo senior:

· Lo primero es quitarse este estigma de pensar que por la edad no voy a ser empleado. Al contrario, esos años de recorrido son una ventaja. Un buen ejercicio es escribir cuáles son esas ventajas, qué vivencia, qué decisiones difíciles he tenido a lo largo de la vida y puedo sumar a mi CV para que una empresa pueda considerarme.

· Luego hay que armar un plan de aprendizaje. Tengo tales fortalezas, pero necesito actualizarme en estas otras. ¿Tecnología, innovación, mesas ágiles? Porque la experiencia, sumada a la capacidad de conocer nuevos modelos de gestión es potentísimo. Con ese conocimiento, se puede superar a cualquier ejecutivo joven.

· Por el lado de las empresas, deben entender que en los directorios se necesita personas no solamente jóvenes que piensen como todos, sino a los que piensen diferente. Que le sumen a la mesa una mirada que los jóvenes no tienen, que es esta mirada de la historia y todo el recorrido anterior. Eso no se puede ignorar.