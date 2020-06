Las mujeres que dirigen sus propios negocios están ganando más en Denver y Alaska.

Los ingresos medios de las mujeres empresarias varían ampliamente en Estados Unidos, según un nuevo análisis de datos de la Oficina del Censo de EE.UU. realizado por Volusion, un servicio de tienda de comercio electrónico.

Las emprendedoras representan 7.7% del total de la fuerza laboral femenina en EE.UU. y reciben un ingreso anual promedio de US$ 40,000.

Las áreas metropolitanas grandes más favorables para las ganancias de las mujeres empresarias fueron Denver; Birmingham, Alabama; Louisville, Kentucky; Memphis, Tennessee; y Raleigh, Carolina del Norte. Las mujeres que trabajan por cuenta propia en esas áreas tenían ingresos medios superiores a US$ 50,000.

A nivel estatal, Alaska lideró con un ingreso medio ajustado de US$ 61,782. El segundo más alto fue Rhode Island con US$ 53,245, seguido de Colorado, Wyoming y Maine, para completar los estados por encima de US$ 45,000.

A nivel nacional, las mujeres emprendedoras ganan un ingreso medio de US$ 40,000, en comparación con el promedio de US$ 43,000 de las trabajadoras a tiempo completo, descubrió Volusion.

Las mujeres ganan menos que los hombres en todos los sectores laborales, ya sea que trabajen para organizaciones sin fines de lucro, el Gobierno federal o empresas privadas. Sin embargo, la brecha es más amplia entre los trabajadores independientes: las mujeres ganan US$ 15,000 menos que los hombres empresarios, según los datos.

“Mientras que los emprendedores extremadamente exitosos a menudo aparecen en los titulares, la realidad es que la mayoría de los emprendedores operan pequeñas empresas y muchos propietarios de negocios nuevos reciben un sueldo restringido durante los primeros años a medida que su negocio despega”, dijo Tracy Turner, gerente de contenido de Volusion.

“Entonces, si bien los empresarios pueden tener un techo más alto en su potencial de ingresos, el ingreso medio es más bajo que el empleo tradicional”.

Las pequeñas empresas propiedad de mujeres también generan menos ingresos que las de hombres, con una brecha de US$ 25,000 en el primer año de operación, que se amplía a más de US$ 35,000 el cuarto año, según un reporte de JP Morgan Chase del 2019.

El análisis de Volusion comparó el ingreso medio de mujeres emprendedoras en ciudades y estados y lo ajustó según la variación de los costos de vida, utilizando datos de la Muestra de Microdatos de Uso Público de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2018 de la Oficina del Censo de EE.UU. Las mujeres empresarias se definieron como mujeres que trabajaban por cuenta propia, a tiempo completo en su propio negocio.