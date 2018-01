Así es como Citigroup planea lidiar con brecha salarial de género

Citigroup Inc. dijo que mediría, publicaría y tomaría medidas para cerrar las brechas entre lo que paga a los hombres y a las mujeres en tres países y a las minorías de Estados Unidos.

La medida obedece a una propuesta de los accionistas presentada por Arjuna Capital, con sede en Boston, y es la primera de su tipo realizada por un gran banco de los EE.UU. Además de los EE.UU., Citigroup también estudió los salarios en el Reino Unido (donde tales informes son ahora obligatorios) y Alemania.

Citigroup aumentará el salario de las mujeres y las minorías de los Estados Unidos, así como de otras personas, en los casos en los que los aumentos estén justificados para cerrar la brecha, dijo el banco en un comunicado. También prometió hacer análisis similares en otros países donde trabaje cualquiera de sus más de 200,000 empleados.

El enfoque en el salario "respalda nuestros esfuerzos para atraer y retener el mejor talento y recompensar el desempeño", dijo Citigroup. Alrededor de la mitad de los empleados del banco son mujeres, pero solo una cuarta parte de los altos ejecutivos son mujeres. El once por ciento de sus empleados en los EE.UU. son afroamericanos, y solo el 1.6% ocupa altos cargos ejecutivos.

Citigroup dijo que analizó la compensación total de sus empleados en los EE.UU., Reino Unido y Alemania, examinando factores como el nivel del puesto, la función y la geografía. Observó que las mujeres en promedio ganaban el 99% del salario de los hombres y que las minorías de los EE.UU. ganaban el 99% del salario de las no minorías.

El Reino Unido exige a todas las empresas, incluidas las extranjeras como Citigroup, que informen públicamente los datos salariales por género a partir de abril. Las cifras se basan en los promedios de la fuerza de trabajo total, y las informadas por las instituciones financieras hasta ahora tienden a ser mucho más amplias que la brecha salarial nacional de género del 18%.

Brian Levine, socio de Mercer Consulting que analiza salarios, dijo que esas cifras se reducen a entre el 1 y el 3 por ciento para la mayoría de las empresas cuando se toman en cuenta el puesto de trabajo, la antigüedad y otros factores, en gran medida porque las mujeres se agrupan en trabajos de menores salarios.

Agregó que algunas compañías están llevando a cabo análisis de forma proactiva en todo el mundo antes de la divulgación de datos en el Reino Unido.

Natasha Lamb, socia gerente de Arjuna Capital, dijo que iba a retirar la propuesta como resultado de las acciones de Citigroup y esperaba que otros bancos hicieran lo mismo. "Citigroup está asumiendo un papel de liderazgo en relación con la brecha salarial de género que no hemos visto en ninguno de sus pares financieros de EE.UU.", dijo.

Arjuna Capital presionó exitosamente a siete compañías tecnológicas para que revelaran sus diferencias salariales de género en el 2016. Hizo un esfuerzo similar con bancos estadounidenses el año pasado, incluido Citigroup, pero fue rechazada por las instituciones financieras.

Arjuna ha apuntado a otras ocho instituciones financieras para la temporada de reuniones de accionistas en 2018. Estas son JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., Bank of America Corp., Bank of New York Mellon Corp., American Express Co., MasterCard Inc., Reinsurance Group of America Inc. y Progressive Corp. Las propuestas piden a las empresas que publiquen sus políticas y objetivos para reducir la brecha salarial de género.