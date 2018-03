Cinco razones para sumarte al workcation

FOTOS | En un mundo en que los profesionales han derrumbado las tres paredes de sus cubículos y la movilidad permite a las personas realizar su trabajo como mejor lo prefieran, la línea entre los horarios de trabajo y descanso se está difuminando. Conceptos como el workcation: work + vacation — se perfilan para ser una de las alternativas más viables para nuevas generaciones con filosofías, tanto de vida, como laborales que rompen el molde.

“Si bien esto podría pasar como un síndrome de workaholic, hay un nuevo frente de personas que no ven como opuestos sus deseos de descubrir nuevos lugares o disfrutar la ciudad en que viven, con las posibilidades de trabajar e innovar. Más que nunca, las tendencias laborales se concentran en lograr una armonía entre creatividad, tranquilidad y productividad”, comentó Emilio Uribe, Head of New Business de Selina, la cadena hotelera que facilita el estilo de vida de las nuevas generaciones de viajeros y nómadas del mundo.

De acuerdo con Uribe, esto también atiende a que para muchos creadores y profesionales, el trabajo no tiene que ser una carga y prefieren tener mayor control sobre cómo distribuyen sus horas y espacios de trabajo. Es así que, de acuerdo con un estudio realizado por la firma Citrix en Latinoamérica, 71% de los encuestados dejaría su trabajo para laborar de forma remota.

