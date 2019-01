Cinco pautas para destacar ante los reclutadores

FOTO 3 | 3.- Revisa cuidadosamente tu ortografía: El CV es tu carta de presentación y dice mucho de ti en cuanto a qué tan cuidadoso has sido con la elaboración y qué tanto te has preocupado en que tu hoja de vida se encuentre libre de errores ortográficos. Algunos reclutadores encuentran los errores ortográficos como una falta de respeto ya que no se ha tomado el tiempo adecuado en su presentación. (Foto:freepik)