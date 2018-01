FOTOS | Pocas pequeñas y medianas empresas (Pymes) se han escapado de sucumbir a causa del revés económico de los últimos años, detalla Entrepreneur.

Sin embargo, debido a que algunos indicadores comienzan a mostrar signos de mejoría, los dueños de negocios necesitan situarse de modo que se beneficien de la recuperación, señala Jim Muehlhausen, contador público y autor de The 51 Fatal Business Errors and How to Avoid Them (Los 51 errores fatales de los negocios y cómo evitarlos).

“La tónica general es que todos estamos muy asustados”, afirma. “Por eso, los empresarios no quieren gastar si no están seguros. Pero recuerda que es clave hacer inversiones inteligentes en tu negocio conforme la economía empieza a repuntar”.

Muehlhausen señala cinco pasos esenciales para reinventar tu negocio a partir de hoy.