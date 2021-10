La pandemia nos trajo nuevas maneras de trabajar y seguir siendo productivos. Uno de ellos: el modelo híbrido.

¿Cuáles son los beneficios? este modelo combina los aspectos de trabajo remoto y el trabajo en la oficina.

Así, algunos trabajadores tienen la libertad de escoger desde dónde trabajar: desde casa o la oficina.

De acuerdo con el estudio “Resetting Normal 2021: Defining the New Era of Work” realizado por The Adecco Group, el 53% de los trabajadores quiere un modelo de trabajo híbrido en el que más de la mitad de su tiempo sea trabajar de forma remota.

“El desafío para las organizaciones es construir estructuras, tecnologías y recursos adecuados para garantizar que esta nueva forma de trabajar permita conseguir un equilibrio adecuado entre la oficina y el control remoto para todos sus empleados”, señaló Gustavo Martínez, gerente de Training & Consulting de Adecco Perú.

En este contexto, el experto compartió cinco recomendaciones que los líderes puedan gestionar a un equipo de trabajo híbrido de forma exitosa:

1. Continuar con los métodos usados durante el teletrabajo: Ha quedado demostrado que los empleados pueden laborar desde cualquier parte, ya sea su casa, un café o una oficina. Por ello, es recomendable implementar sistemas que centralicen toda la información de modo que todos los trabajadores tengan acceso a ella y continuar con la comunicación por videollamada.

2. Considerar el sentir de los empleados: Gran parte de los trabajadores de Perú han tenido que laborar digitalmente así sea por un periodo corto de tiempo, por lo que esta forma de trabajo ha ganado seguidores, especialmente entre los padres y los jóvenes. Las empresas deben recordar que el bienestar y la sensación de equilibrio puede aumentar la productividad, la calidad y la retención de su personal.

3. Implementar nuevos canales de comunicación: El trabajo híbrido trae consigo un nuevo clima de trabajo, por lo que se recomienda que el empleado tenga la certeza de que podrá ser escuchado y que sus inquietudes podrán ser respondidas. Incluso, las organizaciones podrían establecer un reencuentro mensual de forma presencial con el fin de compartir sus experiencias y reforzar el vínculo entre los trabajadores.

4. Optimizar la gestión del tiempo: En los trabajos híbridos y remotos se suele utilizar un programa o software donde los empleados coloquen sus funciones diarias o semanales e indiquen cuánto tiempo le dedicaron. Esta es una alternativa para evaluar lo que hacen los empleados durante una jornada laboral.

5. Dar feedback: El método de retroalimentación es una herramienta de rendimiento ideal si las personas trabajan juntas en su día a día. Consiste en medir el desempeño en base a los comentarios de colegas, clientes y otras partes que estén en constante comunicación con el empleado.

“Todo cambio implica un proceso de adaptación, por lo que las empresas deben centrarse en reconectar a los líderes y a los trabajadores, escuchar sus demandas y juntos construir una estrategia que se adecue a ellos”, finalizó Martínez.