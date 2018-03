Cinco cosas que todo el mundo necesita saber sobre la felicidad

Es hora de "compartir la felicidad" y concentrarse en las relaciones, la amabilidad y ayudarse unos a otros.

Ese es el mensaje del Día Internacional de la Felicidad de 2018, una celebración anual que incluso ha ganado el reconocimiento de la ONU. El objetivo del día es inspirar a las personas y avanzar en el movimiento de felicidad global.

La adversidad, el dolor y otras dificultades se convierten en una realidad para todos nosotros durante el viaje de la vida, y es importante no descartarlos. Pero siempre hay lecciones que aprender y una forma de seguir adelante.

Estas cinco cosas ayudan a fomentar una mayor comprensión de lo que nos hace más felices:

1. Cree en el libre albedrío

Los estudios muestran que las personas que creen en el libre albedrío

tienden a ser más felices. El libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones independientes, donde el resultado de esa elección no está influenciado por eventos pasados. Algunos psicólogos y neurocientíficos en realidad no creen que sea posible no ser influenciados por el pasado. Pero, sea o no una realidad, creer en el libre albedrío conduce a una perspectiva más positiva de la vida, así como a una sensación de control.

2. No se trata solo de dinero

Una cierta cantidad de dinero te hace más feliz. Permite una buena calidad de vida y la capacidad de disfrutar actividades de ocio, buena comida y satisfacción en el trabajo. Sin embargo, una encuesta de un millón de personas en todo el mundo identificó algo llamado "el punto de saciedad". Esto es cuando más dinero ya no se correlaciona con una mayor felicidad. Y en algunos lugares, la satisfacción con la vida incluso baja por encima del nivel de corte, posiblemente debido a las presiones del trabajo. El punto de saciedad es diferente, dependiendo de dónde viva, como se muestra en el cuadro a continuación:

WEF WEF (Imagen: WEF)

3. Sirve a los demás

El monje budista Matthieu Ricard, un líder espiritual y amigo del Dalai Lama, ha sido descrito por los medios como "el hombre vivo más feliz ". Él dice que la influencia, el respeto y la riqueza no necesariamente conducen a la felicidad. Aconseja, en cambio, que las personas deben perseguir el "florecimiento personal" y esforzarse por cumplir sus aspiraciones más profundas. La autorrealización, argumenta, proviene de afectar positivamente a los demás y de la transformación de uno mismo para servir a los demás.

4. Mida la FNB en lugar del PIB

El Reino de Bhután ha elegido medir la Felicidad Nacional Bruta más que el Producto Interno Bruto. La comisión de planificación del gobierno tiene una función explícita de garantizar que todas las políticas en el país pasen una "prueba de estrés de la FNB" para garantizar un enfoque equilibrado del desarrollo económico. Todos los proyectos de ley del gobierno se evalúan y, si las políticas sugeridas no van a hacer felices a las personas, se modifican.

5. Copia los nórdicos

Finlandia está en la cima del mundo según el World Happiness Report 2018, y los países nórdicos ocupan cuatro de los cinco primeros puestos. Son bien conocidos por ser estables, seguros y socialmente progresivos, con un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida, un buen sistema educativo y cuidado infantil subsidiado. Hay muy poca corrupción, y tanto la policía como los políticos son de confianza.

Otros factores importantes incluyen un alto PBI per cápita y la libertad de elegir opciones de vida. Entonces, si mudarte a Escandinavia no está en las cartas, tal vez simplemente copia la forma en que hacen las cosas.

Por Briony Harris

Formative Content / Foro Económico Mundial