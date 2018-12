Qué hacer y qué no en la celebración de fin de año de la empresa

La mayoría de empresas acostumbran a organizar una pequeña celebración cada vez que llega diciembre. Entre comida, compañeros y bebidas se forma un ambiente relajado en la oficina.

Sin embargo, lo que recomiendan las especialistas es que no debe olvidar que, aun en un entorno festivo, sigue en el trabajo.

Conducta ideal



Construir una buena imagen y reputación se consigue a través de los años. Basta con tan solo un mal comentario o una mala acción para que todo se derrumbe. Por eso, Mónica Berger, consultora y coach ejecutivo de Lee Hecht Harrison de DBM Perú, aconseja lo siguiente: llegar puntual, no rechazar la invitación de la reunión, vestirse apropiadamente, interactuar con todos, no confundir la fiesta corporativa con fiesta amical, usar lenguaje apropiado y no excederse con la ingesta de comida o bebidas alcohólicas.

Consumo pertinente



No hay celebración en donde falte el brindis y licor. Por ese motivo, Sandra Cubas, managing partner de CL Selection, aconseja que la empresa supervise la cantidad de las bebidas que se servirán en el evento. Y también, establecer una hora límite para su distribución. De esta manera, los participantes tendrán una mejor noción sobre su conducta durante todo el evento.

Por otro lado, la psicóloga y coach Tatiana Cuadros recomienda que, para que no se pierda el ambiente festivo, lo mejor sería tener una copa en mano y llevarla consigo para ser empático con los demás, pero no llegar a beberla.

“De querer beber algo, tomar una bebida sin alcohol. Este altera la capacidad de distinguir sutilezas del lenguaje no verbal de su interlocutor” añade.

Ampliación de red



Las especialistas recomiendan aprovechar este entorno relajado para incrementar contactos. Cubas y Cuadros coinciden en que es la oportunidad para conocer a los demás en el plano personal, como hobbies, gustos y preferencias. De esta manera, podrá generar relaciones que lo ayudarán a promover su carrera.

Ambas puntualizan que no debe profundizar en temas laborales, personales o sentimentales. La intención del evento es de relacionamiento.