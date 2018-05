Caso Nintendo: Es momento de activar el botón de nueva fuente de ingresos

La consola Switch de Nintendo Co. es genial. Ahora la compañía ha dado el importante paso de rentabilizar esa moda con ingresos recurrentes. Al hacerlo, debería ser capaz de replicar el éxito de Sony Corp., y algo más.

A solo US$ 3.99 por mes, Nintendo Switch Online costará menos de la mitad de PlayStation Plus de Sony (US$ 9.99) cuando se lance en septiembre.

Ambas compañías también ofrecen descuentos a largo plazo: US$ 19.99 por 12 meses en Nintendo y US$ 59.99 en el caso de Sony. El paquete de Nintendo incluye juegos en línea, respaldo en la nube, una aplicación para teléfonos inteligentes y ofertas especiales.

Los analistas y algunos consumidores podrían desmenuzar los datos y concluir que Sony no es el mal negocio que pareciera porque ofrece más. Pero ese no es el punto. Nintendo es lo suficientemente inteligente como para ofrecer una opción económica familiar: US$ 34.99 al año con acceso para hasta ocho titulares de cuentas.

El costo incremental de un usuario más es probablemente insignificante ya sea con el paquete estándar o la opción familiar, pero la ventaja es inmensa. Además de los ingresos recurrentes, Nintendo se une a Sony en cobrar para inducir lealtad.

Apple Inc. aprendió hace años el valor de tener registrada la tarjeta de crédito de un consumidor, y empresas desde Amazon.com Inc. hasta Netflix Inc. y Spotify Technology SA se benefician desde entonces con la reducción de las fricciones en el proceso de pagos. Por ejemplo, en Netflix los usuarios pagan todos los meses sin siquiera abrir sus billeteras.

Es por eso que el paso de Nintendo a un servicio de suscripción debería ser lucrativo. No solo el precio es bajo, sino que también lo es la barrera para que los consumidores gasten dinero. Y al igual que en el caso de Sony, Amazon, Netflix y Spotify, muchos clientes de Nintendo pronto se olvidarán de que están desembolsando dinero regularmente.

Con eso, Nintendo activa el interruptor de un flujo de ingresos realmente lucrativo.

Por Tim Culpan

