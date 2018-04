Caso Netflix: Cómo aumentar precios sin perder clientes

Antes a Netflix Inc. le preocupaba la posibilidad de alejar clientes al aumentar los precios de su servicio de streaming. Ya no es así.

La compañía dio a conocer el mayor crecimiento de su base de abonados desde que empezó a cotizar en bolsa hace 16 años, a pesar de haber subido los precios a la mayor parte de sus clientes en los últimos meses.

Netflix, que tiene sede en Los Gatos, California, incorporó 7.41 millones de usuarios en el primer trimestre del año, según una declaración del lunes, con lo cual supera con holgura los pronósticos de los analistas.

Incrementar los precios le permitió a Netflix aumentar las ventas un 40% el trimestre pasado y calmar a los inversores, a quienes les preocupaba la cantidad de dinero que la compañía gasta en películas y series originales.

Netflix gastará entre US$ 7,500 millones y US$ 8,000 millones en programación este año a los efectos de atraer más clientes a su red de televisión online, que ahora se jacta de tener 125 millones de abonados en todo el mundo.

“Hay que ganarlo con un contenido espectacular”, dijo el máximo responsable, Reed Hastings, en conferencia telefónica con inversores. “Si se hace eso, se consigue que la gente pague más porque entonces podemos invertir”.

“Los resultados, comprendidos mayores ganancias y un pronóstico optimista, fueron excelentes noticias para los inversores. Netflix subió 8.3%, a US$ 333.21 en las negociaciones posteriores al anuncio de los resultados. Las acciones subieron 60% este año al cierre del lunes en Nueva York.

Hastings no ha olvidado que un incremento de los precios llevó casi al derrumbe de la compañía. El precio de las acciones experimentó una fuerte caída y muchos abonados cancelaron su suscripción durante unos meses en el 2011, luego de que la compañía separara su servicio de streaming de su servicio de DVD, una decisión que significó un aumento del precio de 60% para los clientes que querían conservar ambos servicios.

Perdonar y olvidar

Sin embargo, un creciente segmento de la población perdonó y olvidó, reemplazando los servicios de televisión por el catálogo a pedido de Netflix a pesar de que el precio de la suscripción promedio de la compañía subió 12% en los últimos 12 meses.

La popularidad del servicio creció en los Estados Unidos una vez que Netflix empezó a financiar series originales como “ House of Cards” y “Orange Is the New Black”.

La producción ha aumentado desde entonces a niveles que rivalizan con los de las mayores compañías de medios del mundo. Netflix estrenará alrededor de 700 programas originales este año, comprendidas unas 80 películas (más que cualquier estudio), más de un especial semanal y tantas series no guionadas como cualquier cadena de cable de EE.UU.

Netflix, que tenía un valor de apenas US$ 20,000 millones a fines del 2014, cuando había estrenado muy pocos programas originales, probablemente supere los US$ 140,000 millones de valor de mercado al comienzo de las operaciones del martes.

El máximo responsable de contenidos, Ted Sarandos, ha usado el aumento del valor de la compañía para atraer a algunos de los principales creativos de estudios rivales.

En febrero, el productor Ryan Murphy aceptó abandonar 21st Century Fox Inc., donde hizo “American Horror Story”, por un acuerdo en Netflix estimado en US$ 300 millones. La compañía contrató antes a la productora de “Scandal”, Shonda Rhimes, que salió de ABC, de Walt Disney Co., para hacer programas exclusivamente para Netflix.