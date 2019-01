Caso #MeToo: Acusan de sexismo a banco de los súper ricos

Una ejecutiva de Coutts & Co., banco privado de 327 años de antigüedad que atiende a la élite británica, señaló que un "sexismo tácito" en el banco impide que las mujeres denuncien cuando se les niegan ascensos y que los hombres no están debidamente disciplinados respecto al acoso sexual.

Donna Ball, directora asociada del banco, describió "limitaciones invisibles" y salarios más bajos para las mujeres en su presentación de una demanda ante un tribunal de empleo de Londres. La ejecutiva dice que no ha sido promovida pese a tener un buen desempeño.

"El sexismo tácito que practican algunos de los gerentes varones hace que las empleadas no hablen cuando se les niega el ascenso" y hace que "los hombres no sean disciplinados adecuadamente cuando cometen actos de acoso sexual", indicó en su presentación ante el tribunal.

El caso surge en un momento en el que la discriminación sexual en el lugar de trabajo está bajo un escrutinio mayor a raíz del movimiento #MeToo. Los reguladores también están buscando mejorar la cultura del lugar de trabajo en la industria financiera, diciendo que van a responsabilizar a los altos directivos.

Si bien Coutts, unidad de Royal Bank of Scotland, no pudo comentar específicamente sobre los procedimientos legales en curso, una portavoz dijo que no tolera la discriminación en el lugar de trabajo y se compromete a "alentar a todos los empleados a que hablen cuando experimenten -o sean testigos- de cualquier conducta que caiga por debajo de los estándares".

Familia real

Ball comenzó a trabajar para Coutts -cuya base de clientes "históricamente ha incluido al monarca, la familia real y la mayor parte de la nobleza"- como directora asociada en diciembre del 2010, trabajando como gerenta de relaciones. Tuvo un salario inicial de 53,000 libras (US$ 69,000) y un paquete total valorado en 68,900 libras.

"Lo sorprendente del departamento comercial de Coutts es la ausencia de personal femenino sénior", dijo, aunque en otros departamentos hay más mujeres en cargos directivos.

En casos de empleo en el Reino Unido, una indemnización tiene un tope de alrededor de 84,000 libras (US$ 109,600) a menos que un trabajador pueda mostrar discriminación o que haya denunciado acciones inapropiadas.

La ejecutiva señaló que estuvo invitada a las reuniones "en parte, para que hubiera garantía de que había una mujer presente" porque "de lo contrario los clientes comenzaban a desanimarse ante lo que parecía ser un club exclusivo para caballeros".

La entidad bancaria fue blanco de críticas el año pasado, cuando Harry Keogh, director gerente de su departamento de patrimonio privado, se retiró tras los informes de los medios de comunicación sobre alegatos de acoso sexual.

Al principio, a Keogh se le había permitido permanecer en el trabajo, pero sin bono y con una advertencia por escrito, indicó Ball en sus documentos, y solo se fue después de una "reacción violenta de los medios". Una vocera del banco dijo en ese momento que había tomado "medidas disciplinarias decisivas" en el caso.

Coutts no es un banco para clientes comunes y corrientes, dijo Ball, porque usted necesita un millón de libras o más en activos líquidos para convertirse en cliente.

“Se fomenta una cultura de club y red de contactos. Es efectivamente similar a un club de miembros en cuanto a mentalidad y cultura”, puntualizó.