Carreras profesionales: ¿Cómo reconocer aquellas que perderán brillo en el futuro?

El Perú tiene mucho por futuro y tanto la ciencia como la tecnología nos van a sacar adelante. Pero, siendo un país con bajo nivel de educación, ¿qué deberíamos esperar?

Armando Yrala, ceo de Share conversó con Gestion.pe sobre las carreras del futuro, cómo identificarlas y el perfil de los estudiantes que brillarán con estas.

“Actualmente, ya se tiene conocimiento que las carreras que van a funcionar en el futuro y son aquellas en las que el humano va a interactuar con la máquina, la automatización de funciones está cada vez más presente, incluso en las carreras creativas”, aseguró.

Sí, lo que se creía difícil de suplantar, ahora ya es posible gracias a los robots que trabajan en temas creativos. “Aún es arcaico pero ya hay funciones bastantes complejas. Por ello, las carreras del futuro son aquellas que podrán trabajar con la inteligencia artificial.”

Precisó además que no solo será la inteligencia artificial sino también los softwares, los robots, la mecatrónica, la creación de distintas máquinas en sí todo lo que pueda suplantar al hombre. Como ejemplo, Yrala dijo que va desde la programación, la mecatrónica, software hasta las ingenierías como la de sistema entre otras cosas.

“También existen las carreras que quizás puedan desaparecer en el futuro, por ejemplo muchas de las comunicaciones, el diseño gráfico, la publicidad.”

Dijo además que estas se pueden reconocer siguiendo las tendencias, estando en constante actualización y viendo cómo se está manejando el mundo.

“Hay que tener en cuenta también que como país, el nivel tecnológico tenemos es de cierto retraso, lo cual hará que bastantes carreras se mantengan cuando no deberían estar. Si tienes una carrera, cuya industria está en caída, es muy probable que no continúe. Sin embargo, ya no veo muy lejano un robot abogado o médico que puedan hacer de todo”.

Por otro lado, señaló que a nivel de bases, en el profesional de estas “carreras del futuro” debe imperar la curiosidad. “Las cualidades son muchas pero debe tener sobre todo curiosidad, muchas ganas de salir adelante, eso es clave. La mayoría de veces al buscar un trabajo “simple” se pierden muchas oportunidades. Tenemos gente con mucho talento y necesitamos a que la gente sea mucho más ambiciosa y curiosa. El cambio será muy lento, pero ya está acá.”

Aseguró también que el Estado Peruano debería invertir en ciencia y tecnología. “El Perú está mal visto como un país rico. Tener una biodiversidad rica no nos hace un país rico; al contrario, nos hace un país disperso que no sabe dónde va. El peruano es muy inteligente solo que debe desarrollar industrias donde podamos desarrollar de punta a punta desde todo el Perú para salir adelante y esta industria es la ciencia y tecnología. Tenemos que desarrollar industria, no solo materia prima”.

Finalmente, aseguró que no necesitamos, como país, estar capacitados para las carreras del futuro. “Vivimos en un mundo globalizado y a través de la tecnología se puede lograr muchas cosas. Y aunque parezca difícil de creer si hay profesionales muy adelantados a su época. La tecnología hace mejor al mundo”