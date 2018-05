Cómo ser el candidato perfecto para un puesto que nadie quiere

¿Aceptaría un empleo que puede acabar con su carrera o llevarle a lo más alto a partes iguales? Éste es el desafío al que se enfrentan los reclutadores a la hora de localizar al candidato a un puesto intoxicado.

También es un gran reto para los elegidos: por regla general, estos cargos son una oportunidad única para explotar todo su potencial, la prueba de fuego para una carrera de éxito.

Esta semana, Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, mostraba su apoyo a la candidatura de Ángel Garrido como nuevo presidente de dicha comunidad: "Necesitábamos un presidente limpio para Madrid y Garrido cumple con nuestra exigencia".

Todos los partidos políticos miran con lupa a la persona que sustituirá hasta el final de la legislatura a Cristina Cifuentes. Una misión complicada por las circunstancias que han llevado a que ese puesto esté vacante.

Buscar un candidato a un puesto que nadie quiere es algo que también padeció Barack Obama, cuando necesitaba un jefe del Pentágono.

Tras la dimisión de Chuck Hagel por las tensiones en la lucha contra el Estado Islámico, el presidente republicano tenía como primera candidata a Michèle Flournoy, que rechazó el puesto. Robert Work y Jack Reed eran sus otros candidatos a un puesto que finalmente fue para Ashton Carter, al frente del organismo hasta que Donald Trump nombrara a James Mattis, que desde el pasado mes de enero preside el Pentágono.

Éstos son sólo un par de ejemplos de lo difícil que resulta encontrar un profesional que encaje en posiciones conflictivas, ya sea por quien le antecede en el cargo o por el contexto que lo rodea. Llevado al plano empresarial, las firmas de selección y, al más alto nivel las de cazatalentos, se encuentran a menudo en esta situación: localizar a un candidato para un puesto que no goza de un atractivo laboral al uso.

No obstante, Consuelo Castilla, presidenta de AdQualis Humans Results, matiza que en su caso hablarían de "una posición de alta complejidad y difícil de cubrir, porque creemos que no existe el puesto que nadie quiera cubrir".

Esta complejidad, explica, "podría venir por el hecho de que la compañía esté pasando por dificultades económicas, por que el mercado busque perfiles que no existen todavía o por que la compañía pase por una situación delicada por conflicto entre los socios o luchas internas en el caso de una empresa familiar".

Motivos más que suficientes para que un posible candidato no dé el 'sí quiero' a un puesto. Los seleccionadores son conscientes de que estas situaciones existen y de que los vaivenes económicos han provocado que cada vez sean más habituales.

Por eso, cuando dibujan el retrato robot del profesional que vaya como anillo al dedo a un puesto de cierta complejidad priorizan la experiencia y las competencias.

El retrato robot

​Carlos Recarte, socio director de Recarte &Fontenla executive search, asegura que "cuanto mayor sea la dificultad, debemos encontrar un mejor gestor que se sienta capaz de abordar el proyecto, de forma que le reporte un beneficio profesional y/o económico si él o ella logran darle la vuelta a la compañía".

Aunque Castilla suma a estos atributos que el profesional se entienda con el equipo, Noelia de Lucas, directora comercial de Hays España, cree que para desempeñar un puesto de esas características es esencial que sea una "persona analítica, con mente fría y que no dé mucha importancia a lo que los demás opinan.

Debe tener una gran autoconfianza y una experiencia previa ante desafíos similares.

No puede venir a estrenarse en el cargo". Añade que este candidato tiene que ser valiente y poseer una personalidad fuerte y ser consciente de que el futuro de la empresa o el proyecto al que se enfrenta es lo primero, y que en la toma de decisiones hay daños colaterales, por eso es muy importante que esté acostumbrado a manejar conflictos en un ambiente de estrés: "Hablamos de una persona cuya mentalidad estratégica está por encima de la empatía".

Lo más relevante

Alfredo Santos, director general de Morgan Philips Hudson executive search, hace referencia a tres cualidades imprescindibles en este candidato: "Resiliencia, prudencia y flexibilidad".

Belén Ferrer, directora de operaciones de Lee Hecht Harrison en Madrid, asegura que es complicado identificar una cualidad definitiva, pero señala el equilibrio, el compromiso y la confianza como algunas de las más relevantes en el proceso de selección.

Aunque hay quien cree que lo que más peso tiene en la elección está relacionado con las características del puesto: "Por ejemplo, en el caso de la presidencia a la Comunidad de Madrid que sea una persona intachable y con la reputación intacta es muy importante, porque van a analizar hasta el último detalle de su trayectoria".

Al margen del contexto, entre las competencias más importantes, Recarte menciona "la capacidad de comunicación, para argumentar ante un consejo de administración los avances del proyecto", y que sea un profesional "comprometido con el resultado más que con la empresa".

Los que mejor encajan

Que la persona proceda de un sector afín es un punto a favor para que una persona encaje en un puesto conflictivo. "Es fundamental.

De otra manera es difícil remontar o reenfocar el contexto y hacerse respetar internamente", sentencia José Ignacio Jiménez, socio de Talengo. Ferrer asegura que si bien la experiencia en el ámbito de actividad de la compañía es un plus, "venir de otros sectores y organizaciones con diferentes modelos a la hora de entender el trabajo y la estrategia de negocio son elementos muy refrescantes y representan, sin duda, una visión distinta de cómo se pueden hacer las cosas".

Apunta que, a veces, "este tipo de profesionales de nueva incorporación facilitan o agilizan la gestión del cambio y, en definitiva, la transformación en la que estamos inmersos". Castilla coincide: "Una persona que proceda de otra empresa y/o sector puede aportar ese aire fresco, ideas nuevas, y tener un comportamiento menos viciado.

Aunque nuestra experiencia nos dice que existen sectores muy endogámicos, por ejemplo el farmacéutico, cuyo círculo está bastante cerrado". Santos otorga un valor diferenciador a las características del perfil para moverse en un entorno adverso, al margen del sector.

De Lucas insiste en que conocer a fondo la actividad que desarrolla la organización en la que va a trabajar el candidato es importante, "algunos sectores son muy de nicho".

Y, si se trata de una persona de la misma empresa, recomienda que sea un profesional que no haya tenido ninguna relación previa con el equipo que va a estar a su cargo.A favorA mayor dificultad, mayor desafío y más posibilidades de desarrollo de carrera si todo sale bien.

Esta es la ventaja que tiene que asumir un puesto complejo. Los candidatos suelen salir reforzados de esta responsabilidad que, casi siempre, da brillo a su currículo. Elisabeth Roux, managing director, leadership & talent de BPI Group, afirma que "si la persona tiene fuerza y experiencia, puede servir de aprendizaje, forzado pero útil. En unos meses puedes aprender lo que harías en años".

Recarte explica que "para determinados perfiles, los entornos hostiles son aparentemente menos controladores y se centran más en los resultados que en la gestión de personas. You eat what you kill es un lema habitual en algunos sectores, en los que para llegar arriba en la pirámide hay que luchar por los intereses de uno mismo".

Otro aliciente que identifica Castilla es el económico: "Suelen ser proyectos y compañías que conocen las dificultades que presentan, por ello la retribución es bastante atractiva, normalmente por encima de mercado, para atraer el talento que necesitan".

El resto de los consultados coinciden en que el candidato se encuentra en una posición privilegiada para poder negociar un sueldo elevado y unas condiciones económicas favorables si el proyecto no tiene éxito.

Una corte de evaluadores, integrada por jefes, empleados, accionistas y clientes, van a analizar cada decisión. Cada paso adelante va a ser juzgado sobremanera. Esto formará parte de la rutina laboral del recién llegado a un puesto intoxicado.

"Las relaciones humanas se han deteriorado y el equipo se parece más a una selva llena de depredadores", afirma Jiménez. "El profesional se enfrenta a la hostilidad del entorno por parte de la dirección, del equipo, de la situación financiera, de la reputación empresarial...

Aunque estén bien pagados, algunos candidatos lo perciben como jaulas de oro", subraya Castilla. Para Recarte, poseer un liderazgo inspirador es parte del juego para superar los factores en contra: "Inspirador, orientado a objetivos, pero duro en las decisiones. No es un liderazgo de consenso. El líder sólo valora a los profesionales que le aportan valor".

Además de ser evaluado constantemente, entre los elementos en contra Recarte apunta que en este contexto el profesional no puede esperar una palmadita en la espalda: "Se enfrenta a un ambiente poco atractivo, a un menor compromiso del equipo y a recursos limitados".

Por si todo esto fuera poco, Roux dice que en algunas ocasiones este contexto puede llevar a una pérdida de confianza y, llegados al extremo, a caer en un burn out del que se tardan años en salir: "Un entorno hostil pocas veces es aconsejable, porque no suele sacar lo mejor de las personas".

