¿Cómo cambia el perfil del trabajador con el uso de inteligencia artificiar?

Al observar cómo se está desarrollando el tema a nivel global, se puede apreciar que la Inteligencia Artificial (IA) se ha ido adoptando en olas o momentos, señala Anand Rao, líder global de IA de PwC US.

La primera ola incluye países como Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido, que han impulsado la investigación en este campo; también están otros países donde el tema es relevante, dado que tienen los medios suficientes para desarrollar esta tecnología; Entre ellos, Alemania y China, que ahora están abriendo mercados para la IA. "Especialmente China, que ha invertido significativamente, tanto dinero como esfuerzo".

"La tercera ola la componen los países de Latinoamérica, que no quieren quedarse atrás y están empezando a adoptar estas tecnologías. Algunas compañías, como PwC por ejemplo, están instalando bases regionales, de manera que si sucede algo aquí –Brasil, Argentina, Perú, etc.- se trata el área como un solo grupo. Lo mismo sucede en otras regiones del mundo".

¿En el caso de Perú?

Hay un gran interés en las compañías peruanas por invertir en IA. Algunas empresas están trabajando con IA en cierto nivel; y si bien están en etapas tempranas, ese es el modo en el que todo empieza, de la mano de un buen científico de datos. Diversas industrias están buscando la mejor forma de empezar, y mientras el tema se va desarrollando, indudablemente, todos deberían estar preparados.

¿Cuál es el papel de los gobiernos en la implementación?

Los gobiernos deben analizar cómo adoptan la tecnología. Un buen número de países ya está apostando por la digitalización. En Australia, por ejemplo, no es necesario hacer una declaración de impuestos si no lo deseas, ya que el gobierno tiene la información necesaria y puede debitar automáticamente de tu cuenta. No necesitas hacer nada, salvo que estés en desacuerdo con el monto, en cuyo caso sí debes presentar una declaración.

Es decir, tienes la opción de decidir. ¿Por qué presentar información que el gobierno ya tiene a través de bancos o empleadores? Una vez que los gobiernos empiezan a ver las cosas de esa manera, pueden hacer los servicios más eficientes y baratos. Muchos países pequeños ya apostaron completamente por la digitalización. Ningún pago del gobierno se hace a través de cheques, por ejemplo, sino por medio de un depósito directo. Incluso los países escandinavos están adoptando una política de “cero papel” y planean hacer todo de manera electrónica y dejar de imprimir dinero en el futuro cercano.

Cuando todo se vuelve electrónico, también se hace más difícil que la gente de a pie engañe o estafe. Si bien aún existen los cibercriminales, estos se manejan de un modo distinto. Todo se conecta de algún modo u otro, por lo que puedes ver las cifras y la ruta.

Países como India ya están optando por este camino, puesto que al hacer todo electrónico es mucho más difícil esconder inconsistencias. Si se elimina el papel moneda, todo debe pasar a través de un sistema. Es mucho más justo para todos los que pagan impuestos.

La inteligencia artificial ayudará a automatizar ciertos procesos, principalmente trabajo manual y repetitivo. ¿Qué impacto

tendrá en el mercado laboral?

Muchas tareas serán automatizadas y eso sucederá en casi todo el mundo ya sea usted un operador de centro de llamadas o incluso un CEO. Hay algunas tareas que el CEO está haciendo actualmente que serán automatizadas, como revisar el correo electrónico, por ejemplo. Con la automatización, el sistema de correo puede formar automáticamente una respuesta y la persona simplemente debe decidir si le gusta o cambiar algo antes de enviarlo. Ese tipo de cosas están sucediendo.

El nivel de impacto dependerá de qué porcentaje de tareas en un puesto son repetitivas. Si el 80% es repetitivo, entonces sí, alguien va a observar la situación y decir: “Tengo diez personas con un 80% de tareas automatizables. No necesito diez personas sino dos.” Esto ya puede suceder, pero vemos que aún está en pequeña escala y en

determinadas áreas.

Por otro lado, si el 20% de mis tareas se pueden automatizar, esto no quiere decir que ahora tengo más tiempo libre, sino que puedo hacer cosas útiles en esas horas. La clave está en entrenar y educar a las personas para aprovechar la tecnología y ese 20% disponible de la mejor manera, ya sea construyendo mejores relaciones con los consumidores o gestionando personas. Es decir, se debe revalorizar las tareas de persona a persona. Esa es la manera en que esto se debería desarrollar.

¿Cómo cambia el perfil del trabajador con la implementación del IA?

En el perfil del nuevo empleado, habrá dos tipos de habilidades que serán muy importantes. La primera es más técnica y referida a la relación humano-máquina. Ahora las máquinas “hablan” entre ellas, por lo que se necesita personas que desarrollen estas formas de comunicación, como la internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés), por ejemplo.

Para esto se necesita científicos de datos y expertos en machine learning que puedan enseñarle a una máquina de la misma manera en que le enseñaríamos a un niño, solo que nos enfocaríamos en darles información relacionada con impuestos, auditoría, archivos, etc. En este primer paso se generan nuevos puestos de trabajo.

Luego encontramos la relación máquina-persona, en la que estas le dicen a los humanos qué hacer. Existen plataformas que toman algunas imágenes, las dividen en varias secciones y se las entregan a la gente. Estos trabajadores luego deben marcarlas o etiquetarlas y devolverlas a las máquinas, que actúan como supervisoras. De este modo, si existe alguien que deliberadamente intenta burlar el sistema o si tiene errores continuamente, la máquina puede identificar a quién aplicarle el descuento o sanción respectivo.

Por último, tenemos la relación de persona-persona. Este rol también va a crecer. Los humanos necesitan hablar entre sí. El entretenimiento, la música, los deportes y todo lo relacionado a la creatividad tomará relevancia. Es decir, las industrias de persona-a- persona deberían obtener grandes ganancias.

PwC estimó que los beneficios de la implementación de IA generaría una ganancia de US$ 15.7 billones al PIB mundial. Sin embargo, muchas empresas todavía tienen dudas de esta tecnología

Empezaría con algo pequeño. Se habla mucho del tema, existen diversas promesas y las empresas suelen enfocarse en el aspecto financiero, que es su base. Por ello, deberían empezar con algo pequeño, demostrar que realmente funciona y luego ir escalando. No se debe empezar con programas masivos, con inversiones de 10 o 20 millones que le apuesten todo a la IA.

Pueden hacerlo si están convencidos de lograr el resultado queesperan, pero siempre se debe considerar que no se trata solo de la tecnología, sino también de la gente que va a adoptarla. Ese es el aspecto más importante.

A nivel de industria, ¿cuáles son las más beneficiadas por la

implementación de tecnologías como la IA y el IoT?

Las de manufactura, energía e hidrocarburos son algunas de las que más se han beneficiado con esta tecnología. La de manufactura sin duda lleva la delantera, porque su conocimiento de IoT le permite obtener los mayores beneficios de la inteligencia artificial.

IoT es como un primer paso. Una vez que ya se recolecta la data y no sabes quéhacer con ella, entra la IA a digerir la información y transformarla en algo útil.

Y, ¿respecto a la minería?

La minería es un área en la que la IA podría ser de mucha ayuda. Ayudaría, por ejemplo, a decidir dónde estamos minando y cuánto estamos minando. El segundo aspecto tiene que ver con el riesgo del trabajo. En la minería, por ejemplo, se puede usar robots para

trabajar en lugares que podrían ser peligrosos para los humanos. No serán los robots que se ven en las películas, serían vehículos automáticos como camiones que, esencialmente, pueden hacer agujeros y detectar dónde están los minerales en esa área.

Hay una compañía minera en Australia donde no hay una sola persona al lado de la mina de cobre. Tienen un centro de control donde pueden ver cómo las máquinas realizan la mayoría de las actividades de forma automática. Ellos monitorean todo el trabajo, la fuerza está en la máquina y la gente no está en riesgo.

¿Cómo podría el gobierno fomentar este avance?

Hay muchas cosas por hacer en IA, pero se necesita encontrar algo que se adapte a su país. Por ejemplo, Japón fue el primero en robótica porque siempre han estado en la robótica. Incluso cuando ninguno estaba en el negocio de IA, fueron los primeros en crear una estrategia de robótica. Entonces, en ese sentido, podría ser muy importante para Perú, y otros, crear una certificación de excelencia en inteligencia artificial para minería.

¿Cómo podemos hacer que la minería sea aún más eficiente y aumente la productividad? Consigamos a todas las compañías mineras y comencemos a hacer alianzas y digamos cómo creamos una IA que esencialmente podría beneficiar a la industria minera. De esa manera, puedes tener objetivos muy específicos que podrían tratar de elevar la base. Eso es algo que yo haría. Tratar de identificar algo que pueda

crear un impacto en las personas y luego enfocarse en eso. Se necesita dejar de competir con todos los países que intentan hacer lo mismo y empezar a trabajar para lograr el objetivo.

¿Cuáles son las expectativas respecto a este tipo de tecnología para 2019?

Tenemos un conjunto de prioridades que establecimos como predicciones en 2019. Lo que estamos viendo en el mercado es que la gente ahora está preguntando sobre la evolución de la IA. Es bueno que queramos eso, pero ¿es segura la IA? ¿Es explicable? Lo que queremos cuando la IA pase de un estado experimental a algo en libertad condicional, es asegurarnos de que no va a hacer perjudicial.

Esa es una de las grandespreocupaciones, ¿cómo hacemos responsable la IA? El otro problema en su comprensión en casi todos los sectores. ¿Estamos seguros de cómo podemos hacer que la IA sea fácil de usar?. ¿Cómo democratizamos la IA? Todos están usando algún tipo de aplicación en sus teléfonos y así es como están expuestos a la IA. Queremos facilitar la accesibilidad.