Cajamarca: Más de 120 trabajadores del sector salud y educación trabajan en la informalidad

La Sunafil detectó que 125 trabajadores del sector educativo y de salud laboran presuntamente de manera informal, luego de realizar operativos de fiscalización en cinco instituciones educativas y cuatro clínicas privadas, de Cajamarca.

Los trabajadores estarían laborando informalmente, debido a que algunos de ellos no cuentan con contrato de trabajo y otros están bajo la modalidad de “locación de servicios” lo que implica que no tienenvínculo laboral con la empresa para la que trabajan, por lo tanto no gozan de derechos laborales.

Durante el operativo, los inspectores del equipo Perú Formal de la Sunafil Cajamarca entrevistaron a docentes, técnicos, médicos y personal administrativo de los centros educativos y centros de salud, para corroborar la información que previamente habían obtenido de los cruces de datos con la Sunat y otras entidades públicas y privadas, en un trabajo de inteligencia previa.

Esta nueva estrategia desarrollada por primera vez en operativos de fiscalización en Cajamarca, tiene la finalidad de incorporar a más trabajadores a la planilla electrónica, de manera que ingresen a la formalidad laboral. Para ello también se brindará asesoría técnica para que las empresas puedan subsanar sus incumplimientos, voluntariamente, sin llegar a ser multadas.

Cabe señalar que a partir de la fiscalización realizada, las empresas intervenidas entran a un período de investigación, por lo que sus nombres no pueden ser revelados.