Cómo caer en las redes sociales de los reclutadores

"Siri, búscame un trabajo". Aunque suene a ciencia ficción, los asistentes virtuales evolucionan rápidamente y restan protagonismo a los intermediarios laborales. Estar en las redes sociales y saber moverse en ellas abre nuevas oportunidades de empleo. De hecho en Estados Unidos se recurre a las aplicaciones, y en India son las web corporativas las más utilizadas para encontrar un trabajo.

Alexa, Cortana y Siri amenazan con ser los contrincantes más peligrosos para los intermediarios laborales y los mejores aliados de los profesionales que buscan un empleo. Como si se tratara de la tres hadas madrinas de la adaptación de Disney de La Bella Durmiente, los asistentes de voz de Amazon, Microsoft y Apple, respectivamente, podrían hacer realidad el sueño de muchos profesionales: encontrar un empleo. Las organizaciones y las empresas de selección de personal son conscientes de ello y cada vez más recurren a la tecnología para captar el interés de sus futuros empleados. ManpowerGroup ha analizado esta tendencia para averiguar cuáles son las preferencias de los profesionales que buscan empleo y también de qué herramientas disponen las empresas para atraer el talento que necesitan. La firma de recursos humanos ha preguntado a 18.000 candidatos en activo, de edades comprendidas entre los 18 y 65 años, en 24 mercados laborales en el mundo qué es lo que consideran más importante en la búsqueda de empleo.

Las conclusiones de esta encuesta global de preferencias de los candidatos 2018, Siri, búscame un nuevo empleo, proporciona las pistas para caer en las redes sociales de las empresas que buscan los mejores candidatos. Sin embargo, como matiza María José Martín, directora general de ManpowerGroup Solutions en España, conviene no perder de vista otros factores: "El contacto personal puede marcar la diferencia entre una organización y otra en un entorno laboral cada vez más tecnológico. Además, la tecnología no añade valor a la experiencia del candidato, si no contamos con personas creativas que puedan aprovechar las nuevas herramientas, optimizar su uso y maximizar su rentabilidad". Y es que el 33% de los candidatos en España señala la entrevista como su método de selección favorito. Según este análisis, "las empresas que pretendan atraer a los candidatos adecuados necesitan combinar el uso de la tecnología con un enfoque más humanizado y cercano".

Sin embargo, a juzgar por los resultados, parece que la clave está en el uso de las redes sociales, tanto para las empresas como para los profesionales. Un 31% de los candidatos hace uso de esas plataformas cuando buscan un empleo, y un 21% prefiere las aplicaciones móviles. Los mensajes de texto hacia o desde las compañías son la opción del 12% de los profesionales, un 11% participa en el chat de la página del empleador, un 10% recurre a las vídeo entrevistas, el 8% entra en las ferias virtuales, y un 6% participa en los juegos o pruebas de habilidades, idéntico porcentaje de los candidatos que utilizan la asistencia virtual.

Atrapados en la red

Caer en las redes sociales que lanzan las organizaciones es un primer paso para acceder a la órbita de potenciales candidatos a un empleo. Martín recomienda a estos profesionales ser lo más activos posible y utilizar diferentes plataformas y métodos de búsqueda de trabajo:

"Tienen a su disposición una gran cantidad de información sobre las empresas y puestos concretos en Internet, y pueden realizar una investigación exhaustiva antes de apuntarse a cualquier oferta. Esta investigación previa permite reorientar y ajustar su currículo a cada propuesta específica, destacando las competencias y los conocimientos requeridos". Añade que con estas herramientas pueden realizar una búsqueda de palabras clave, "las que más se utilizan para describir determinado perfil y comprobar cuáles son las competencias más demandadas por las empresas".

Del estudio de ManpowerGroup se desprende que el 11% de los candidatos, en España y en el mundo, se puede considerar early adopters -pioneros en el uso de la tecnología-, y su presencia varía según el mercado. Por ejemplo, los candidatos en India (31%), Malasia /22%) y Brasil (18%) tienen dos o tres veces más probabilidades de ser pioneros en el uso de tecnología, mientras que la mayoría de los países europeos están por debajo de la media. La República Checa (5%), Canadá (5%) y Japón (3%) ocupan los últimos tres puestos en el ránking. A pesar de que el país nipón tiene 63 millones de usuarios de smartphones, no son intensos en la utilización de la tecnología de recursos humanos. Este informe concluye que los candidatos japoneses son más tradicionales a la hora de buscar empleo, lo que significa que la tecnología aún no ha irrumpido con tanta fuerza. Por contra, los teléfonos inteligentes y las nuevas tecnologías que reinventan el proceso de búsqueda de empleo despiertan un gran interés entre las generaciones jóvenes de India y Malasia.

No se salte la publicidad

El 67% de los early adopters hacen clic en los anuncios de las redes sociales, un hábito que puede ser el camino a un empleo. Sin embargo, sólo un 31% ha clicado en un anuncio de carácter profesional en el ámbito 2.0. El 60% de estos pioneros tecnológicos utiliza con mayor frecuencia aplicaciones móviles para buscar y solicitar empleo (21% de los candidatos en España).

A partir de la encuesta que ha realizado a cerca de 20.000 aspirantes a un puesto de trabajo en el mundo, el estudio de ManpowerGroup estima que con tanto tiempo dedicado a las redes sociales y su creciente uso como plataforma de noticias e información, no es de extrañar que los anuncios en las redes se hayan convertido en una nueva forma imprescindible para llegar a los candidatos.

Apunta las tecnologías como el remárketing (publicación de anuncios basados en el historial de navegación de un usuario) y el redireccionamiento contextual (publicación de anuncios basado en artículos leídos en línea) y permiten que los algoritmos predictivos sean más efectivos y eficientes. Los usuarios ahora ven más anuncios que se ajustan a sus capacidades e intereses. Según Sam Haggag, director de MSP y ventas de ManpowerGroup, Malasia e Indonesia, "hacer coincidir la tecnología adecuada con las preferencias del candidato es la clave". Advierte Haggag que "la mayoría de los puestos de nivel inferior a intermedio se publicitan casi exclusivamente a través de los medios online, cosa que raramente ocurre en cargos de responsabilidad, que se cubren a partir de referencias o por mediación de terceros". Juan Lizarraga, director en ManpowerGroup Perú, apunta que "resulta muy cómodo que un candidato pueda optar a siete u ocho puestos en pocos segundos a través de una aplicación móvil, aun cuando su experiencia no sea la adecuada para ese empleo".

La protección de los datos

Una de las grandes incógnitas que suscita el uso masivo de las redes sociales tiene que ver con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, en sus siglas en inglés) de la UE, que podría limitar el papel del tratamiento y filtrado automatizados: los candidatos tienen nuevos derechos que garantizan que no se adopten decisiones de contratación basadas únicamente en estas herramientas. Martín afirma que "este reglamento limita el trato de los datos personales de los candidatos y amplia sus derechos". Algo que deben tener muy en cuenta las organizaciones que se enfrentan a una avalancha de solicitudes. Los early adopters solicitan el doble de puestos que el resto de los candidatos: 18,3 frente a 9,9 empleos. Desde ManpowerGroup advierten de que el aumento de solicitudes dispara la demanda de tecnologías internas que ayuden a los directores de RRHH y jefes de contratación a seleccionar a los candidatos más cualificados.

Diario Expansión de España

Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)