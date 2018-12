CADE: Proponen crear régimen para pequeñas empresas sin pago de CTS ni gratificaciones

El Consejo Privado de Competitividad (CPC), creado por IPAE, presentó ayer su primer informe con 77 propuestas para mejorar la competitividad en 7 sectores.



Para el mercado laboral son 10 las propuestas y una de ellas contempla la creación de un nuevo régimen laboral para las pequeñas empresas.



El informe sostiene que los costos laborales no salariales de la pequeña empresa representan una barrera para la contratación de trabajadores formales. Por ello, se propone crear un nuevo régimen laboral sin el pago de la CTS y gratificaciones.



Actualmente, en el régimen de las pequeñas empresas se da el pago de medio sueldo al año por concepto de CTS y dos gratificaciones de medio sueldo (1 sueldo en total al año).



La propuesta del CPC también contempla que en el nuevo régimen los trabajadores accedan al SIS (costo de S/ 15 al mes), en lugar del pago de 9% de EsSalud. Y el aporte mensual a la ONP o AFP se reemplace por una tasa de 4% sobre el salario mínimo.



Sí se mantendrían las vacaciones por 15 días al año, jornada de ocho horas de trabajo, trabajo en sobretiempo, etc.



“Se espera un impacto de formalizar positivo, a diferencia de lo que pasó con las microempresas, debido a que las pequeñas empresas (formales) y sus trabajadores presentan un nivel de productividad considerablemente superior al de estas”, subraya el informe del CPC.



Agrega que según Enaho, el salario promedio mensual que paga una pequeña empresa al trabajador formal es de S/ 1,993 y de S/ 1,297 para el trabajador informal.



Por ello estima que con la propuesta subirían los ingresos para los trabajadores informales, aunque ello dependería de la voluntad del empleador.



"Los beneficios de trabajar de manera formal compensarían la disminución de los beneficios laborales”, anota el informe.



Hay un universo de 824,000 trabajadores informales que podrían ingresar al nuevo régimen formal, estima.



"Este régimen no aplicaría a los trabajadores fomales actuales , sino para las nueva contrataciones", apunta.