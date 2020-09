Al empezar la búsqueda de un nuevo trabajo, el primer paso que suele dar todo profesional es revisar qué vacantes se encuentran publicadas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que aproximadamente un 20% de las vacantes existentes llegan a publicarse en las redes o bolsas de trabajo, subraya Alessandra Castañeda, Associate Consultant de la consultora HRMate.

Esto quiere decir que el 80% de posiciones son cubiertas a través de Head Hunters, quienes gestionan la búsqueda confidencialmente, mediante referidos o por red de contactos.

Por este motivo, Castañeda remarca que el “networking” será una herramienta indispensable para tener mejores probabilidades en la búsqueda de trabajo. No obstante, hay que saber gestionarla eficientemente, entiéndase, sin desgastarnos a nosotros y a nuestras relaciones.

Alessandra Castañeda comparte algunos consejos que pueden resultar útiles al momento de hacer networking profesional:

Tip 1: Ten clara tu estrategia de búsqueda

Un error bastante común al buscar trabajo es no tener una estrategia definida, no definir claramente un sector que delimite la búsqueda, y por ende no tener idea a quien contactar. En este sentido, lo más importante es haber identificado cuáles son las posiciones de tu interés y en qué tipo de empresa te gustaría trabajar.

Es preciso analizar si tu perfil calza mejor en una empresa trasnacional o en una empresa familiar, en qué sectores te gustaría trabajar y si tu experiencia previa calza con tus expectativas a futuro.

Una vez que tengas eso claro, arma una lista de empresas target para “acotar la cancha”.

Tip 2: Identifica quiénes son tus contactos clave

Ahora que ya tienes definida tu estrategia de búsqueda, es necesario identificar a quienes conoces trabajando actualmente en las empresas de tu interés. Arma una con sus nombres, qué puesto ocupan y a quiénes pueden presentarte dentro de esa empresa.

Es de suma importancia no limitarse a profesionales que conoces de manera presencial, sino también considerar a aquellas personas con quienes tuviste algún contacto digital por medio de Linkedin u otras redes.

PD: No te olvides de los Head Hunters, ellos serán tus principales aliados para ampliar tu red de contactos y mover tu CV en el mercado.

Tip 3: Presenta tu solicitud de manera personalizada

Si bien es recomendable tener un “speech” predeterminado para iniciar el acercamiento profesional y presentar nuestro perfil, resulta aún más importante personalizarlo para que no parezca que un brief rígido o estandarizado que se “copia y pega”.

Si la comunicación es por correo o mensaje de Linkedin, dirige el mensaje a la persona con quien hablas, deja claro el motivo por el cual le estas escribiendo (ya sea enviarle tu CV, conseguir una entrevista o que te presente a alguien). Trata que tu mensaje suene tanto profesional como amigable, para evitar que sea eliminado sin leer.

Finalmente, el éxito en la gestión de tu red de contactos es mantener relaciones duraderas en el tiempo y no sólo cuando estamos buscando trabajo o necesitamos algún favor. Recordemos que parte fundamental del networking es el intercambio, por lo cual debemos mostrarnos dispuestos a ayudar cuando sea necesario. Comparte información, devuelve favores y muestra actitud profesional y amable en todo momento.