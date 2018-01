¿Busca una cultura laboral más feliz y productiva? Siga estos pasos

No es la primera vez que habrás escuchado que un trabajador feliz es un trabajador más productivo. Por tanto, es vital crear una cultura de trabajo más feliz.

Puede que tu empresa se encuentre en buen momento, un momento de crecimiento. Es fundamental no dormirse en los laureles, porque entonces es cuando llegan los problemas.

Por ello, existen una serie de consejos para construir una cultura de trabajo más efectiva:

Celebra los éxitos

Las personas necesitan sentirse valoradas, pero a veces con tanto estrés podemos pasar por alto la importancia de los pequeños gestos. Es importante celebrar los pequeños éxitos, y no es necesario hacer una fiesta, pero sí encontrar las maneras de agradecer a todo tu equipo el trabajo realizado.

Da importancia a lo importante

Cada miembro de un equipo tiene unas metas diferentes. Depende de ti identificarlas, pero también identifica lo que les importa a tus empleados y cómo les motivan sus diferentes sueños y deseos. Alenta a tu equipo para que encuentren la motivación y el significado del trabajo que estáis realizando. Si puedes ayudar a un empleado a aprender nuevas habilidades o a cambiar el mundo, lo bueno llegará pronto.

Comparte tu visión

Es importante que tus empleados entiendan tu visión y tu dirección para alcanzar el éxito. Pero a veces puede resultar complicado comunicarse de forma abierta cuando las empresas se encuentran en pleno crecimiento. Por ello, tendrás que hacer un esfuerzo extra.

Sé abierto ante las críticas

Es importante recibir críticas, en ocasiones puede que sea la única forma de aprender y cambiar esas cosas que estamos haciendo mal. Considerar que existen puntos de vista alternativos nos ayudará a no cometer errores o a lograr otros caminos para conseguir todas nuestras metas.

Cree en tu meta

Es fundamental que no pierdas el norte y siempre tengas clara la razón por la que quieres llegar a donde quieres llegar. No puedes pretender que un empleado haga algo que tú no harías. Por ello, debes tener claras tus prioridades y tus metas en todo momento.



