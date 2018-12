Brecha salarial en el sector privado es de 23.8% y en el público es de 16%

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ( MTPE ) informó que la brecha salarial entre hombres y mujeres en el sector privado en zonas urbanas es de 23.8%; mientras que en el sector público es de 16%.



Mientras que en el área rural, las mujeres ganan en promedio 42% menos que los hombres, según la Guía para la Igualdad del MTPE.

Asimismo, precisa que en los sectores donde los salarios son más altos la presencia de las mujeres es menor. Así por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza del 2017, el salario promedio más alto que perciben las mujeres provienen del sector construcción con S/ 2,616 pero la participación femenina es de apenas 2.2%.

Sin embargo, el viceministro de Promoción y Empleo, Fernando Cuadros , resaltó a gestión.pe que en el último año -en el periodo de enero a setiembre- el sueldo de las mujeres en el sector privado formal aumentó más que el de los hombres.

"Hay una mejora en la remuneración promedio de la mujeres entre enero y setiembre del 2017 vs el 2017. De tal forma que ha pasado a ganar en promedio S/ 1969 a S/ 2032", detalló.

"Entonces, vemos cierta mejora en los niveles de ingresos de las mujeres que ha superado al de los varones, donde el incremento remunerativo ha sido menor. Al pasar de S/ 2,422 en el 2017 al S/ 2,499 en el 2018", comentó el viceministro a este diario.

Trabajadora vs madre trabajadora

Sin embargo la diferencia no sólo se da entre hombres y mujeres. El Ministerio de Trabajo precisa que la maternidad es un factor que pone en desventaja la situación laboral de las mujeres por dos razones: en primer lugar, jornada laboral (80hrs semanales, según Penalizaciones salariales por maternidad: El costo de ser madre en el Perú), destinando trabajo no remunerado que al remunerado.



En segundo lugar, la brecha salarial entre las mujeres que son madres y las que no es de 11% menos en prejuicio de las primeras, siendo realmente afectadas entre 26 y 30 años de edad y las que viven en Lima Metropolitana.