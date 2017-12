Brecha en pago a ejecutivos y empleados es mayor en Estados Unidos e India

Los máximos responsables de Estados Unidos ganan mucho más que sus pares del exterior, y la brecha entre su remuneración y la correspondiente a los trabajadores estadounidenses medios es más grande que en otros países.



Los máximos responsables de las mayores compañías estadounidenses cotizadas en bolsa promediaron una remuneración anual de US$ 14.3 millones, más del doble que sus homólogos canadienses y 10 veces más que los de India, según un análisis de Bloomberg que utilizó los índices bursátiles de referencia de 22 países.



Los CEO al frente de compañías cotizadas del índice Sensex de India ganan, no obstante, 229 veces más que el trabajador medio, la segunda brecha más grande a nivel mundial detrás del coeficiente estadounidense de 265, según otra clasificación de Bloomberg. Noruega y Austria se cuentan entre los que exhiben márgenes más pequeños.



Los máximos responsables del índice OBX de Noruega cobraron un promedio de US$ 1.28 millones, más o menos el equivalente del ingreso generado por 20 personas.



Una compañía cotizada en una bolsa estadounidense debe divulgar el coeficiente entre la remuneración de un máximo responsable y el pago a su trabajador medio para cada año fiscal a partir o después del 1 de enero de 2017.



Peter Simon, legislador alemán del Parlamento Europeo, propuso un coeficiente similar para los bancos, con la idea de llevar la remuneración de los ejecutivos a “un nivel más apropiado”.



Existen infinidad de razones para las discrepancias de remuneración entre los ejecutivos. Los Estados Unidos albergan a varias de las corporaciones más grandes del mundo, que tienden a pagar más. El costo de vida suele ser más alto en Norteamérica y Europa occidental que en algunas partes de Asia.



Y hasta la mera divulgación de cifras detalladas puede hacer subir la remuneración en la medida que las juntas directivas fijan el pago a los máximos responsables de acuerdo con sus pares, dijo Tim Quigley, profesor adjunto de gestión empresarial de la Universidad de Georgia.



El ranking Bloomberg de las remuneraciones a los máximos responsables cotejadas con las ganancias en toda la sociedad basa el ingreso generado por persona en el producto interno bruto per cápita, ajustado por diferencias en los niveles de precios entre países.



No es una medición perfecta: el PBI mide solamente el valor de los bienes y servicios producidos, no cómo se distribuyen.



La cifra de las remuneraciones en cada país se funda en el plan de pago promedio a los máximos responsables para las compañías de un índice bursátil importante, ponderado por la capitalización de mercado.



La remuneración, revelada en las presentaciones públicas de documentación, incluye salario, bonificaciones, beneficios adicionales y pagos que no son en efectivo como los otorgamientos de acciones, los programas de remuneración diferida y las pensiones.



Se excluyeron los mercados con datos sobre remuneraciones correspondientes a menos de 100 compañías cotizadas en bolsa o menos del 50% de las integrantes de índices de referencia.