Becas internacionales, ¿qué requisitos necesito y cómo acceder a ellas?

Estudiar en el extranjero sin muchos medios económicos, no es un sueño imposible, las becas lo permiten. Pero, ¿cómo acceder a ellas?

En el Perú, el Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos (Pronabec) se encarga de otorgar diversos programas para estudiar en universidades nacionales e internacionales. Estos son Beca 18, Beca Presidente de la República y Beca Cooperación Internacional, entre otros, que se entregan a quienes logren alcanzar los requisitos que se exigen.

Conversamos, en esta oportunidad, con Diana Marchena, jefa de becas de Pronabec, sobre la beca Presidente de la República, requisitos y beneficios de esta oportunidad.

Dentro de las becas de posgrados, la beca Presidente de la República (BPR) se dirige a jóvenes profesionales peruanos que quieren estudiar maestrías y doctorados fuera del país dentro de las 400 mejores universidades del mundo y que además hayan tenido alto rendimiento en sus estudios de pregrado.

“ La inscripción para esta beca va hasta el 30 de mayo, no se debe pagar nada, y se realiza anualmente. Las inscripciones son en línea y la convocatoria es a nivel nacional. No se tiene límite de edad.”, aseguró Marchena.

La jefa de becas de Pronabec confirmó además que esta convocatoria es para las personas que iniciaron estudios desde el 17 de abril hasta los que iniciarán el 31 de diciembre de este año.

REQUISITOS

Para acceder a cualquier beca de Pronabec, por lo general, se pide que seas peruano, además que cuentes con un grado o título en específico, dependiendo del programa de beca al que busques acceder.

“ En el caso de las maestrías y doctorados, buscamos becarios con bachiller o licenciatura. Como es para profesionales de Alto Grado, lo mínimo que se requiere es que durante toda su carrera haya sido parte del Tercio Superior. De la lista de requisitos, todas se deben cumplir”, destacó Diana Marchena, jefa de becas de Pronabec.

Siguiendo con la lista de requisitos, Marchena señaló que se pide que el postulante tenga un buen perfil profesional o de investigación. “ Aquí hay tres formas de acreditarlo. Una es ejerciendo la docencia de institutos o universidades. Otra es haber hecho cursos de actualización, como diplomados. Y una tercera es tener publicaciones en revistas académicas o libros.”, añadió.

PUNTAJE TÉCNICO

Marchena comentó que el puntaje técnico es diferente a los requisitos básicos. En el puntaje se valoran aquellas características del postulante que superan los requisitos mínimos establecidos.

“ Hay algunas novedades respecto a la convocatoria Presidente de la República. Estamos otorgando puntaje técnico a los profesionales que tengan pregrado de universidades públicas, que postulan con una carta de ingreso de universidades de alta calidad. Y un puntaje adicional si esa universidad está entre las 100 mejores universidades o 50 mejores. Además si obtuviste tu licenciatura a través de tesis.”, añadió Diana Marchena.

ESCASOS VS INSUFICIENTES RECURSOS

El programa, en su creación, contempla dos poblaciones. Marchena explicó que estas son escaso e insuficientes recursos. “ Escasos recursos se considera a las personas de pobreza extrema y las becas más requeridas para esta población son las de Beca18. En el caso de insuficiente recursos, la mayoría de las becas son destinadas para posgrados”, acotó.

Por insuficientes recursos, Pronabec define al ingreso per cápita hogar igual o menor a 7 Remuneraciones Mínimas Vitales (S/ 930). “ Esto se lee a la suma de los ingresos de los habitantes del hogar, entre el número de miembros. Esa división debe salir igual a menor a la suma de 7 Remuneraciones Mínimas Vitales.”, manifestó Marchena.

La jefa de Pronabec mencionó también que la institución realiza verificaciones en las Centrales de Riesgo, porque es un impedimento contar con deudas mayores a ese monto (7 Remuneraciones Mínimas Vitales) ya que los estudios de posgrado que la beca financia, piden dedicarse al tiempo completo.

BENEFICIOS

Marchena explicó que la Beca Presidente de la República es una beca que te cubre costos académicos, manutención, seguro médico, traslado hacia el país de origen y retorno. “ Lo que no te cubre es costos de instalación, familia y demás.”, añadió.

“ Existen impedimentos para postular, los peruanos con antecedentes penales o policiales ni los que están registrados en deudores alimentarios podrán hacer. Así como los que perdieron una beca similar anteriormente o familiares de personas que trabajan en el programa, ni trabajadores del programa.”, aseguró la jefa de Pronabec.

Finalmente, Marchena dijo que el programa Presidente de la República pide que los becarios no desaprueben ningún curso, más no un promedio en específico. De desaprobar, no se quitará la beca pero sí tendrá que el beneficiario pagar por ese curso que repita.

Mira la entrevista completa a Diana Marchena, jefa de becas de Pronabec, aquí.