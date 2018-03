Barreda considera exagerado que el BCR anuncie "un apocalipsis laboral" por aumento del sueldo mínimo

Reta al BCR. El todavía ministro de Trabajo, Javier Barreda, calificó como "exagerado" el último reporte del Banco Central de Reserva (BCR) que anuncia un "apocalipsis laboral" tras el aumento de la remuneración mínima vital en S/ 80.

Este documento reveló que el último aumento del sueldo mínimo de S/ 850 a S/ 930 ocasionaría la pérdida de al menos 118,000 empleos en Lima Metropolitana.

"Es bastante sesgado que el informe del BCR, en un poco más de dos páginas, plantee una posición de alarma exagerada. Las hipótesis que plantean son sesgadas y parte de corrientes teóricas que en gran parte fueron superadas. Además mezclan datos que sería importante que los esclarezcan", refirió Barreda en conferencia de prensa.

A reglón seguido dijo que una cosa es el promedio de salario o de los ingresos de los asalariados por lo que - desde el BCR - hacen una bolsa con todos los tipos de ingresos, incluso los de los independientes y del sector rural, para establecer una hipótesis que al acercarse al sueldo mínimo, este ingreso generaría una tendencia hacia la informalidad y al desempleo.

"Cuando eso es bastante apresurado. No sé sobre qué base empírica el BCR establece ello, lo que es preocupante. Me imagino que el equipo técnico del BCR, que es muy bien remunerado, tiene una especialidad que es la tasa de interés o los encajes bancarios, pero tengo mucho más confianza en el equipo del MTPE que por años, viene investigando con indicadores concretos lo que pasa en el mercado laboral", explicó.

Precisó, asimismo, que cuando en el 2016 se incrementó el sueldo mínimo, sin consultar al Consejo Nacional de Trabajo a diferencia de lo que ocurrió en el aumento del 2018, la contratación en las microempresas no bajó, por el contrario aumentó en 3.3%.

"No voy a entrar en una polémica con una institución de prestigio como es el BCR, pero creo que en este caso si compete respetar las especialidades. No me parece responsable que en dos páginas, el BCR genere titulares como que van a ver despidos o que migrarán a la informalidad miles de trabajadores", aseguró.

Barreda manifestó que "confía" que en las próximas semanas el ente emisor se "rectificará" la información emitida o que en las próximas semanas se establezca una exposición técnica de los equipos de trabajo del BCR y del MTPE.

"El documento del BCR no lo firma nadie, pero toda la información en la que se ha basado el equipo técnico del gobierno de PPK para el aumento de la remuneración mínima a sido debatido en ocho sesiones técnicas y en tres sesiones del Consejo Nacional del Trabajo. Es decir hubo un proceso de discusión democrática y técnica", refutó Barreda.

También precisó que, según el documento del BCR, no debería existir el sueldo mínimo cuando en todos los países desarrollados existe la remuneración mínima. Agregó que son cerca de 400,000 personas las que se beneficiarán con este aumento de S/ 80.

"Lo reitero: me parece exagerado que el BCR anuncié un apocalipsis laboral de este aumento del sueldo mínimo que se hizo como resultado de una discusión técnica entre los empresarios y los trabajadores", puntualizó.