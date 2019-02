Automatización de tareas de oficina crea un nuevo multimillonario

Tomomichi Takahashi se convirtió en multimillonario al centrarse en las tareas de oficina más aburridas.

El antiguo empleado de SoftBank Group Corp. fue uno de los primeros impulsores de lo que se conoce como automatización de procesos robóticos, el uso de robots de software para automatizar operaciones repetitivas.

El empresario japonés tropezó con el negocio por casualidad y recurrió a él como último recurso cuando su consultora estaba en riesgo durante la crisis financiera.

Fue un movimiento ganador. La compañía de Takahashi –ahora llamada RPA Holdings Inc.– empezó a cotizar el año pasado en la Bolsa de Tokio. Las acciones subieron, y también lo hizo la riqueza de Takahashi. Su participación en la compañía vale más de US$ 360 millones.

"Fue un infierno", afirma el empresario de 48 años sobre el período posterior al colapso de Lehman Brothers Holdings Inc. en setiembre del 2008. "Decidimos hacer todo lo posible para sobrevivir".

La firma de Takahashi proporciona los llamados bots de software a más de 500 compañías, entre ellas Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Nippon Life Insurance Co. y su alma máter, SoftBank. Les ayuda a automatizar tareas rutinarias, como ingresar datos y verificar facturas.

La compañía está a la vanguardia de una industria en ascenso. El gasto global en software de automatización robótica de procesos se estimó en US$ 680 millones en el 2018, un 57% más que el año anterior, y está en curso a alcanzar un total de US$ 2,400 millones para el 2022, según una investigación de Gartner Inc.

Las nuevas tecnologías son particularmente bienvenidas en Japón, donde una disminución de la fuerza laboral está generando el mercado laboral más estrecho en décadas.

El banco hipotecario japonés Aruhi Corp. comenzó a utilizar los servicios de RPA Holdings en enero del 2017 para automatizar algunos procesos de solicitud. Implementa bots de software para ingresar datos de solicitudes de préstamo escaneadas y luego verificar que todo esté en orden. Eso reduce el tiempo promedio por solicitud de una hora a aproximadamente 10 minutos.

"Los bots de software están en auge y los proveedores de software están aumentando, pero en ese entonces RPA Holdings era la única empresa que tenía un buen historial en Japón", cuenta Tetsu Nishida, quien dirige el departamento de TI en Aruhi.

RPA Holdings empezó a cotizar en marzo en el mercado Mothers de la bolsa de Tokio para empresas nuevas, y ha incrementado su valor más de cinco veces hasta su nivel más alto a principios del mes siguiente.

Si bien desde entonces ha reducido algunas de esas ganancias, aún está por encima de 350%, con un valor de mercado de más de US$ 790 millones. Takahashi, el mayor accionista, tenía una participación de 45.8% el 31 de agosto.

Las valoraciones se han adelantado a las ganancias. La acción se comercia a 98 veces las ganancias estimadas para el próximo año fiscal, en comparación con un promedio de 49 veces para el índice Mothers.

Shota Watanabe, administrador de fondos en Rheos Capital Works Inc., que posee acciones de RPA Holdings, asegura que la compañía tiene un potencial de crecimiento considerable ya que su negocio puede ayudar a Japón a resolver problemas sociales y económicos. Pero la valoración de las acciones es demasiado alta, dice.

Los desafíos para la compañía incluyen lograr que sus productos se usen en firmas más pequeñas y mantener su ventaja a medida que más competidores ingresan al campo, de acuerdo con Tomoaki Kawasaki, analista de Iwai Cosmo Securities Co., en Tokio. Kawasaki mantiene una calificación de desempeño superior a la acción y un precio objetivo de 4,000 yenes, 22% más que el cierre del martes.

Takahashi dice que el siguiente paso es ir más allá de la automatización de procesos robóticos para crear otros servicios y negocios utilizando inteligencia artificial. Y si bien la compañía prevé que las ventas se dupliquen a 9,100 mil millones de yenes en el año fiscal que termina en febrero, está apuntando a ingresos mucho más altos en los próximos años.

"Hay un gran mercado para los robots de software que utilizan tecnologías de inteligencia artificial", asegura. "Al igual que los robots industriales en las fábricas, si los robots de software pueden asumir el tedioso trabajo de rutina, podemos crear una revolución de la productividad para los trabajos de oficina".