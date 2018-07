Aumento de sueldo: ¿Qué tener en cuenta antes de pedirlo?

Merecer y necesitar, dos términos que se diferencian cuando de aumento de sueldo se trata. Al pedir un incremento de tu salario a tu empleador, ¿qué es lo que debes tener en cuenta?

Conversamos con Alejandra Osorio, gerente de Training and Consulting de Adecco sobre este tema y el salario emocional.

El incremento salarial tiende a hacerse anualmente para tomar en cuenta el desempeño del colaborador. En esta evaluación, hay varios elementos que se considera para poder aprobar o no un incremento.

Según Osorio, lo primero que se evalúa es el desempeño del colaborador. “Si el colaborador ha tenido un desempeño óptimo y ha cumplido con todos sus KPI es un punto. Pero no solo va a estar el desempeño.”

Precisó también que se toma en cuenta el mercado, no solo en función al colaborador sino a las tendencias de aumento en el mercado. Adicionalmente, se considera la inflación y la capacidad que se tiene como empresa para hacer el incremento basado en la equidad salarial de los demás colaboradores.

“Si tenemos salarios inequitativos vamos a tener un descontento, vamos a generar desmotivación.”

En otro momento mencionó que entre pedir un aumento o esperar a que el empleador lo ofrezca, dependerá de la situación.

“Si estoy en una empresa donde no me han hecho un incremento en dos años y no considero alguna intención, además considero que mi desempeño es adecuado, siendo incluso por encima, tengo todo el derecho a esta solicitud. Claro, teniendo en consideración la situación de la empresa. El incremento salarial no debería ser una herramienta de negociación para los colaboradores y decir “me voy porque me pagan más en otra empresa”,

Mencionó también que el incremento de sueldo no debería ser un chantaje sino que las empresas tienen que asegurar que los colaboradores reciban los beneficios que necesitan. “Ellos aportan valor a la empresa y estoy debe ser inverso también.”

“La inversión que hacen las empresas en temas de salarios es uno de los campos más fuertes. El sencillamente pagar por pagar, puede convertirse en un gasto sin retorno. Hay que armar esquemas remunerativos estratégicamente analizados. SI elegimos salarios a dedo, no tenemos una estrategia clara y no estamos invirtiendo el dinero adecuadamente. “

En caso la empresa no pueda hacer el incremento de sueldo en ese momento, Osorio precisó que se puede optar por el salario emocional que abarca todos los elementos no monetarios que se puede ofrecer como propuesta de valor, que intenta de alguna u otra manera motivar a los colaboradores.

Finalmente mencionó que este tipo de salario tiene una característica fuerte de aspiración porque el colaborador puede estar motivado con el tiempo flexible, desarrollo, posibilidades de crecimiento entre otros, pero también necesita cubrir el dinero de sus gastos. “El salario emocional suple en pequeña proporcional el no incremento de sueldo; pero es por poco tiempo.”