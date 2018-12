Aumente su influencia laboral con estos diez superpoderes

La empresa, el jefe y ese colega al que detesta. Seguro que es capaz de describir en poco más de un minuto cómo funciona su organización, y también acudirán a su cabeza varios calificativos para describir a quien manda y a su compañero de pupitre. Pero, más allá de los tópicos que todo el mundo quiere oír -trabajar en equipo, capacidad de liderazgo, creatividad... -, ¿sería capaz de enumerar sus fortalezas profesionales?

Conocer esos superpoderes es el punto de partida para influir más en el entorno que le rodea, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Uno de los que menciona Ramón Fauria, conferenciante y formador, en su obra El Libro de los poderes (Ed. Conecta), es el lenguaje no verbal; "Una persona percibe el 55% de lo que se le transmite a través del lenguaje corporal, un 38% a mediante el tono de voz y tan solo el 7% por el contenido".

Quizá ha llegado el momento de dar luz verde a todo ese potencial que cambiará su manera de hacer las cosas, percibir a los demás y sacar partido a sus habilidades interpersonales. "Conocer cómo funciona nuestro cerebro maximiza el rendimiento y la eficacia, y nos permite anticiparnos. La neurociencia es una herramienta para explorar y explotar, ya que ayuda a entender el sistema cognitivo", recuerda Fauria.

También hace referencia al poder de la emoción: "Cuanto más fuerte es, más actividad genera. Lo ideal es conectarla para llevarla a la acción. El 50% de la eficacia está relacionada con el estado de ánimo".

Otro poder es la interacción: "Aprovechar la cooperación más que la competición nos permite ser más creativos y tener más influencia. Somos animales sociales", añade. Estas son sólo tres de las habilidades para acelerar su carrera, a las que se suman otras diez que le permitirán volar hacia el éxito.

1. Escucha

Un proverbio italiano dice que, "del escuchar procede la sabiduría, y del hablar el arrepentimiento". Los expertos coinciden en destacar este poder por encima de todos. Jesús Vega, experto en RR.HH., recurre a La Mujer Invisible del equipo ficticio Los 4 Fantásticos para ilustrar este poder: "Sabe escuchar cuando es necesario y eso le permite moderar las energías de sus compañeros y mantener la calma en los momentos más exaltados".

Puri Paniagua, socia de Pedersen and Partners, dice que la escucha es la clave de una relación: "Saber entender la situación del otro, cuáles son sus vivencias, sus experiencias y sus miedos. La escucha se mejora practicando, entendiendo que no gana el que más grita o el que más cuenta, sino el que más entiende. Hay que comprender el contexto, forzar las percepciones positivas y preguntar". Pilar Jericó, presidenta de Be-Up, afirma que resulta fundamental ser capaz de "hacer sentir importante al que se tiene enfrente".

2. Conectar

Tener la capacidad de conectar ideas, personas y sucesos es, para Vega, algo al alcance de muy pocos. "Poseer las habilidades interpersonales para desarrollar este poder genera resultados muy interesantes. Estas personas no tienen buenas ideas, pero poseen la habilidad de conectar una idea con individuos o sucesos y lograr el éxito. Steve Jobs tenía este poder".

3. Comunicación

Está muy relacionado con los dos anteriores y es la base de las relaciones. Paniagua explica que "en la comunicación, uno puede ser sumiso, aceptar sin quejarse situaciones, comentarios; asertivo, donde está el equilibrio; o agresivo, el que se expresa con reproches, con cierta violencia o vehemencia. Hay quien pasa de la sumisión a la agresividad, y no consigue comunicarse de manera asertiva: en tiempo y forma adecuados".

4. Impacto dirigido

Sorprender y despertar la admiración. Juan Antonio Fernández, socio fundador y director general de Habittud, explica que se trata de "pensar cuidadosamente sobre los aspectos más interesantes, memorables e impactantes, así como en la mejor forma en la que presentar nuestras ideas para lograr el apoyo de los demás. La puesta en escena ha de crear efecto sorpresa, cuando algo causa impacto la probabilidad que se olvide es mucho menor".

5. Destruir

Vega lo define como el poder de los villanos: "Aunque destruir es lo que hacen los malos de la película, llevado a otro plano la destrucción controlada es positiva porque es el primer paso para cambiar y avanzar". Ilustra este poder con el caso de Kodak, que hace varios años se declaró en suspensión de pagos incapaz de sacar partido de la cámara digital por temor a que destruyera su principal negocio, la venta de película tradicional.

6. Pasión

Sentir y creer lo que hace le puede convertir en invencible. Genoveva Vera, coach ejecutiva y experta en liderazgo, afirma que "sólo cuando sientes verdadera pasión por lo que haces consigues persuadirte de la veracidad de lo que vendes. A partir de ahí, conseguirás llegar al corazón de tu audiencia. No hay nada más convincente que hablar sobre lo que amas".

7. Coherencia

Para Jericó, "la mejor influencia es la que te precede, es decir, lo que dicen de usted las personas. Por eso es tan importante la coherencia: hacer lo que se dice. De lo contrario, se puede ganar influencia en un primer momento pero es difícil hacerlo en el largo plazo".

8. Determinación

Paniagua cree firmemente en la determinación: "El compromiso que asumimos con algo que nos ayuda a ordenar y priorizar nuestros objetivos y tareas. Por ejemplo, siempre me agendo el gimnasio y no me permito cambiarlo. Tienen la misma relevancia que una reunión en cliente o una entrevista a un candidato. Si estamos comprometidos de verdad con las prioridades, la determinación llega sola. Todos sabemos que uno aprende de los errores. Hay que vivirlos como etapas de desarrollo, y no dejar que minen la determinación".

9. Empatía

Según Fernández, tiene que ver con "identificar las preocupaciones de otras personas y proporcionar las ideas de uno para canalizar esas preocupaciones, es decir, utilizar la empatía, transmitiendo mucha confianza y credibilidad". Paniagua habla de la capacidad de ponerse en el lugar del otro: "Esto requiere mucha generosidad. Salir de uno mismo, pensar en la situación del otro, y entender por qué actúa, cómo se comporta y se expresa. Se desarrolla con generosidad e interés".

10. Libertad

Y, por último, Vega destaca volar, el poder de los superhéroes, como sinónimo de la libertad para perseguir los objetivos: "Vuelas cuando tienes confianza sin autocrítica. Tener la capacidad de no sabotear nuestros sueños es primordial. Los grandes avances de la humanidad surgen de esa libertad".